Общество⁠,
0

В Краснодарском крае автомобиль пытался переехать толпу около клуба

В Краснодарском крае, в станице Ленинградской, местный житель за рулем автомобиля въехал в машину, а после совершил наезд на двух молодых людей, один из которых госпитализирован, сообщило ГУ МВД по региону в телеграм-канале.

ДТП произошло около ночного клуба на переулке Базарном. 22-летнего водителя доставили в отдел полиции. За управление автомобилем в состоянии опьянения на него составили административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП.

Транспортные средства перевезли на спецстоянку.

Как пишет RT, водитель «Нивы» пытался переехать толпу около клуба. По словам очевидцев, вечером компания пьяных молодых людей выясняла отношения, во время конфликта один из парней сел в машину и въехал в толпу, сообщают «Осторожно, новости». 

В полиции сообщили, что заявлений по факту драки не поступало, проводится проверка.

В Хабаровске три человека погибли в ДТП из-за выехавшей на красный Audi
Общество

Накануне в центре Санкт-Петербурга женщина наехала на инспектора ГАИ. Это произошло после того, как на Исаакиевской площади столкнулись два кроссовера и инспектор попросил водителя одной машины переставить авто к обочине.

При попытке выполнить маневр женщина перепутала педали. Машина сорвалась вперед и ударила сотрудника полиции, зажав его между двумя автомобилями.

Инспектор госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении водителя составили административный протокол по ст. 12.24 КоАП.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Авторы
Теги
Полина Минаева
Краснодарский край ДТП КоАП
