В Краснодарском крае автомобиль пытался переехать толпу около клуба

В Краснодарском крае, в станице Ленинградской, местный житель за рулем автомобиля въехал в машину, а после совершил наезд на двух молодых людей, один из которых госпитализирован, сообщило ГУ МВД по региону в телеграм-канале.

ДТП произошло около ночного клуба на переулке Базарном. 22-летнего водителя доставили в отдел полиции. За управление автомобилем в состоянии опьянения на него составили административный материал по ч.1 ст.12.8 КоАП.

Транспортные средства перевезли на спецстоянку.

Как пишет RT, водитель «Нивы» пытался переехать толпу около клуба. По словам очевидцев, вечером компания пьяных молодых людей выясняла отношения, во время конфликта один из парней сел в машину и въехал в толпу, сообщают «Осторожно, новости».

В полиции сообщили, что заявлений по факту драки не поступало, проводится проверка.

Накануне в центре Санкт-Петербурга женщина наехала на инспектора ГАИ. Это произошло после того, как на Исаакиевской площади столкнулись два кроссовера и инспектор попросил водителя одной машины переставить авто к обочине.

При попытке выполнить маневр женщина перепутала педали. Машина сорвалась вперед и ударила сотрудника полиции, зажав его между двумя автомобилями.

Инспектор госпитализирован в тяжелом состоянии. В отношении водителя составили административный протокол по ст. 12.24 КоАП.