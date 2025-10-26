 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС
Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

В аэропорту Калуги (Грабцево) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

Гладков сообщил о еще шести пострадавших в результате ударов дронов
Политика

Российские аэропорты приостанавливают полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. В Калужской области в ночь на 26 октября силами ПВО уничтожены 13 дронов над территориями Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Медынского, Кировского муниципальных округов и на окраине Калуги.

Утром 26 октября ограничения ввели в аэропорту Ярославля — их сняли в 11:55 мск.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Минаева
Калуга аэропорты ограничения
Материалы по теме
Над двумя регионами России уничтожили 18 беспилотников
Политика
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Глава Волгоградской области заявил об отражении массированной атаки БПЛА
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Марк Кондратюк с отрывом 0,14 балла выиграл первый этап Гран-при России Спорт, 16:25
Дмитриев заявил, что США проинформированы об испытаниях «Буревестника» Политика, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как малому бизнесу развиваться в условиях турбулентности в 2025 году Радио РБК, 16:16
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты Политика, 16:07
Степашин заявил о начале третьей мировой войны в гибридном варианте Политика, 16:04
Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Петросян на мировой арене Спорт, 16:02
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Кличко заявил о самом сложном отопительном сезоне для Украины с 2022 года Политика, 16:01
Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах Политика, 15:58
Туск раскрыл мнение Зеленского о том, сколько готова сражаться Украина Политика, 15:48
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Космонавт показал, как выглядит самая большая пирамида в мире с МКС Общество, 15:37
В России появился профессиональный праздник в честь работников суда Общество, 15:32
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18