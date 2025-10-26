В аэропорту Калуги ввели временные ограничения на полеты

Фото: Андрей Перечицкий / ТАСС

В аэропорту Калуги (Грабцево) приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул Кореняко.

Российские аэропорты приостанавливают полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. В Калужской области в ночь на 26 октября силами ПВО уничтожены 13 дронов над территориями Боровского, Дзержинского, Жиздринского, Жуковского, Медынского, Кировского муниципальных округов и на окраине Калуги.

Утром 26 октября ограничения ввели в аэропорту Ярославля — их сняли в 11:55 мск.