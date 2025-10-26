Кремль пообещал жесткий ответ в случае ударов Украины вглубь России
Россия жестко отреагирует на попытки Киева ударить вглубь страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Песков вспомнил недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о наличии на Украине потенциала, «чтобы наносить удары вглубь России».
«Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будут реагировать жестко на это и, как сказал [президент России Владимир] Путин, ошеломляюще», — предупредил Песков.
Несколько дней назад, 23 октября, Зеленский заявил, что Украина может самостоятельно производить оружие дальностью до 3 тыс. км. Кроме того, в марте Украина испытала дрон с дальностью до 3 тыс. км. Зеленский тогда отметил, что Киев развивает линейку и других дальнобойных средств, в том числе проект «Длинный Нептун» — это ракета с дальностью до 1 тыс. км.
Расстояние от Москвы до Киева — около 700 км по прямой.
