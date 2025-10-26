 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Кремль пообещал жесткий ответ в случае ударов Украины вглубь России

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Россия жестко отреагирует на попытки Киева ударить вглубь страны, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков вспомнил недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о наличии на Украине потенциала, «чтобы наносить удары вглубь России».

«Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будут реагировать жестко на это и, как сказал [президент России Владимир] Путин, ошеломляюще», — предупредил Песков.

Зеленский заявил, что Киев может бить дальше, чем летит Tomahawk
Владимир Зеленский

Несколько дней назад, 23 октября, Зеленский заявил, что Украина может самостоятельно производить оружие дальностью до 3 тыс. км. Кроме того, в марте Украина испытала дрон с дальностью до 3 тыс. км. Зеленский тогда отметил, что Киев развивает линейку и других дальнобойных средств, в том числе проект «Длинный Нептун» — это ракета с дальностью до 1 тыс. км.

Расстояние от Москвы до Киева — около 700 км по прямой.

Софья Полковникова
Дмитрий Песков Украина Россия
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
