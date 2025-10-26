 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Три человека погибли в результате обстрела Ясиноватой в ДНР

Сюжет
Военная операция на Украине
Последствия обстрела Ясиноватой
Последствия обстрела Ясиноватой (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Трое мирных жителей — отец, мать и дочь — погибли в результате атаки ВСУ на город Ясиноватая в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Изначально Пушилин сообщал о двух погибших. Он рассказал, что ночью ВСУ обстреляли регион с помощью реактивной артиллерии HIMARS калибра 227 мм, при ударе погибли девочка-подросток 2012 года рождения и женщина 1986 года рождения. Тогда же Пушилин сообщил о тяжелых ранениях у мужчины 1971 года рождения.

«К сожалению, раненный в Ясиноватой мужчина скончался в больнице. Супруг и отец погибших в результате ночного обстрела со стороны ВФУ», — написал Пушилин.

Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

После атаки в ДНР были повреждены 12 домов и легковые автомобили. Глава Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев сообщил, что один из домов сгорел полностью. Он добавил, что вследствие обстрела пострадали линии электропередачи, специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
ДНР дроны погибшие
Материалы по теме
