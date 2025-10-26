Три человека погибли в результате обстрела Ясиноватой в ДНР

Последствия обстрела Ясиноватой (Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС)

Трое мирных жителей — отец, мать и дочь — погибли в результате атаки ВСУ на город Ясиноватая в ДНР, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Изначально Пушилин сообщал о двух погибших. Он рассказал, что ночью ВСУ обстреляли регион с помощью реактивной артиллерии HIMARS калибра 227 мм, при ударе погибли девочка-подросток 2012 года рождения и женщина 1986 года рождения. Тогда же Пушилин сообщил о тяжелых ранениях у мужчины 1971 года рождения.

«К сожалению, раненный в Ясиноватой мужчина скончался в больнице. Супруг и отец погибших в результате ночного обстрела со стороны ВФУ», — написал Пушилин.

После атаки в ДНР были повреждены 12 домов и легковые автомобили. Глава Ясиноватского муниципального округа Александр Пеняев сообщил, что один из домов сгорел полностью. Он добавил, что вследствие обстрела пострадали линии электропередачи, специалисты ведут работы по восстановлению электроснабжения.