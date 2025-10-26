Лукашенко призвал Австрию помнить о драматических уроках прошлого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Австрию сохранить память о «драматических уроках прошлого» в условиях новых вызовов для мира и безопасности. Об этом говорится в его поздравлении народу Австрии по случаю 70-летия современной австрийской государственности, передает БелТА.

«В 2025 году мы также отмечаем очередной юбилей Победы над нацизмом, — отметил глава государства. — Сегодня, когда перед мировым сообществом возникают новые вызовы для мира и безопасности, помнить о героических страницах истории и драматические уроки прошлого очень важно», — отметил Лукашенко.

По словам Лукашенко, Белоруссия намерена укреплять взаимодействие со всеми странами мира, особенно с теми, кто близок «географически и исторически». Белорусский президент напомнил, что австрийцы могут посещать страну без виз.

Материал дополняется