Дело против автора телеграм-канала «Солдатская правда» прекратили

Уголовное дело о самовольном оставлении воинской части в отношении автора телеграм-канала «Солдатская правда» Михаила Полынкова прекратили из-за отсутствия состава преступления, сообщил «РИА Новости» источник.

«Уголовное дело было прекращено за отсутствием состава преступления», — рассказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Михаил Полынков занимает должность заместителя председателя «Русского движения Стрелкова» и входит в центральный исполнительный комитет незарегистрированной политической партии КПРС «Русская весна». Его телеграм-канал «Солдатская правда» насчитывает более 60 тыс. подписчиков. В августе 2023 года Полынков написал, что его попросили написать рапорт об увольнении по достижению предельного возраста на военной службе. Сам Полынков объяснил просьбу «последствиями» сделанных им высказываний в адрес президента Владимира Путина. В ноябре того же года он сообщил, что после подачи рапорта его решили перевести в другую часть, с чем он «категорически не согласен». Полынков заявил, что считает свой годовой контракт с Минобороны законченным, и будет добиваться своего официального увольнения.

О своем задержании Полынков сообщил 18 июня со словами «по ходу, крайняя публикация тоже дошла до адресата». Речь шла о посте с прикрепленными фрагментами передачи с телеведущим Владимиром Соловьевым, где он рассуждал об Израиле, а затем об Иране.

Позднее ТАСС сообщил, что Полынкова задержали за самовольное оставление части или места службы (ч. 5 ст. 337 УК России). Он также был объявлен в федеральном розыск. На момент подготовки материала телеграм-канал «Солдатская правда» насчитывает более 60 тыс. подписчиков.