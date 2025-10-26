 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Мошенники обманули 88-летнюю конгрессвумен США, представившись уборщиками

Конгрессвумен Элеонора Холмс Нортон стала жертвой мошенников, которые представились работниками службы уборки и обманным путем списали с ее кредитной карты около $4,4 тыс. Об этом сообщает телеканал News4 со ссылкой на полицейские документы и заявление офиса Нортон.

По данным силовиков, несколько человек, представившихся сотрудниками службы отопления, вентиляции и кондиционирования, пришли в дом 88-летней Нортон и выставили счет за услуги, которые фактически не оказывали. С карты конгрессвумен было списано $4362. Инцидент, как говорится в заявление офиса Нортон, по камерам видеонаблюдения заметил управляющий домом, который и обратился к полиции.

В отчете силовиков утверждается, что Нортон находится на «ранней стадии деменции» и имеет опекуна. Однако ее офис опроверг эти сведения, заявив, что сотрудник полиции «не имел права» делать подобные предположения.

Полиция округа Колумбия расследует происшествие как мошенничество. В доме Нортон ничего похищено не было. Конгрессвумен, которая занимает свой пост с 1991 года, в безопасности. Ее офис сообщил, что об инциденте также сообщили банку. Арестов, по данным News4, пока не производилось.

Биатлонистку Симон приговорили к условному заключению за мошенничество
Спорт
Жюлья Симон

Элеонора Холмс Нортон — делегат от округа Колумбия в Палате представителей США, не обладающий правом голоса. Она занимает этот пост с 1991 года и является старейшим действующим членом Конгресса, отмечает Associated Press.

В последние месяцы в Колумбии усилилось федеральное вмешательство: военные патрулируют улицы, спецслужбы проводят задержания, а Конгресс принимает законы, ограничивающие самостоятельность округа. Нортон критикуют за то, что она не смогла эффективно противостоять давлению администрации президента США Дональда Трампа. На фоне ухудшения ее здоровья и возраста некоторые союзники призвали Нортон уйти в отставку.

