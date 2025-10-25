Более 50 тыс. жителей Львова остались без воды из-за аварии на водоканале

Во Львове произошла крупнейшая за десятилетия авария на водоканале

Львов, Украина (Фото: NataliiaShows / Shutterstock)

Во Львове произошла самая масштабная авария на водоканале за последние десятилетия, сообщило коммунальное предприятие «Львовводоканал» в Facebook (принадлежит Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в России).

Как пишет «Страна», часть Львова остается без воды уже третьи сутки. Повторные аварии, возникающие на других участках, не дают стабилизировать водоснабжение, поясняют коммунальные службы

По словам первого заместителя мэра города Андрея Москаленко, вода не доходит до более чем 50 тыс. жителей. Видеообращение он также опубликовал на своей странице в Facebook.

С проблемами с водоснабжением столкнулись жители микрорайонов Рясное-1, Рясное-2, Левандовка и улицы Шевченко. Москаленко также отметил, что у властей города не хватает бюджета на одновременную замену всех труб.

«Чтобы заменить все трубы одновременно, Львову нужно 10 миллиардов гривен. Таких денег нет», — сказал он.