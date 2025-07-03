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Общество ,  
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В Ростовской области уволили директора водоканала из-за аварий на трубах

Евгений Плетменцев
Евгений Плетменцев (Фото: ГУП РО «УРСВ»)

Директора «Управления развития систем водоснабжения» (УРСВ) Ростовской области Евгения Плетменцева уволили, а на его место назначили в качестве врио руководителя предприятия Павла Деревянко, сообщил в своем телеграм-канале заместитель губернатора региона Владимир Ревенко.

Такое решение приняли из-за многочисленных жалоб жителей на работу управления. Ревенко отметил, что особенно критику вызвала работа УРСВ в городе Шахты, в частности ликвидация последствий аварии на коллекторе, в результате которой подтопило многоквартирные дома.

На место экс-директора предприятия Евгения Плетменцева назначили Деревянко с 13-летним стажем в финансовой сфере и управлении. Ему предстоит быстро разобраться с текущими проблемами и принять необходимые меры для их решения.

«Новый руководитель уже назначен. Его главная задача сейчас — как можно быстрее решить проблему, а дальше — выстроить стабильную и качественную работу всех служб, чтобы жители увидели результат», — написал глава региона Юрий Слюсарь.

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Ранее, 30 июня, в городе Шахты в Ростовской области ввели локальный режим ЧС из-за подтоплений в многоквартирных домах, которые привели к авариям на сетях водоотведения.

Слюсарь отметил, что в городе регулярно происходят аварии на сетях водоснабжения и водоотведения, из-за чего страдают граждане. Ситуация, по его словам, осложняется сильным износом коммуникаций, из-за этого локальные работы, в свою очередь, «сводятся на нет». Тогда же Слюсарь поручил подготовить кадровые решения по руководству и техническому персоналу УРСВ.

«Поручил Владимиру Ревенко в ближайшие дни представить решения и проинформировать граждан. В отношении должностных лиц должны быть приняты кадровые решения», — написал тогда Слюсарь.

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Теги
Полина Дуганова
Шахты Ростовская область увольнение директор кадровые перестановки Евгений Ревенко Юрий Слюсарь
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