Стала известна дата прощания с актером дубляжа Золотницким
Прощание с актером дубляжа Алексеем Золотницким пройдет 28 октября, сообщили ТАСС в семье заслуженного артиста.
«Прощание будет во вторник», — сказал собеседник агентства.
Он не уточнил, где состоится траурная церемония.
умер 25 октября на 80-м году жизни.
В кино на счету Золотницкого более 300 работ, в том числе как актера и актера дубляжа. Он озвучивал роли в фильмах «Начало», «Час пик 2», «Сладкий ноябрь», «Бегущий по лезвию» (1982), «Крепкий Орешек 3», «Гремлины 2» и других, а также в сериалах «Скуби-ду» (Бен Равенкрофт) и «Спрут», мультфильме «Сказка о царе Салтане» (князь Гвидон).
Кроме того, Золотницкий известен ролью дворецкого Роджерса из советского двухсерийного фильма Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи.
В 1999 году Золотницкому было присвоено звание заслуженного артиста России.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов