Стала известна дата прощания с актером дубляжа Золотницким

Прощание с актером дубляжа Алексеем Золотницким пройдет 28 октября, сообщили ТАСС в семье заслуженного артиста.

«Прощание будет во вторник», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, где состоится траурная церемония.

В кино на счету Золотницкого более 300 работ, в том числе как актера и актера дубляжа. Он озвучивал роли в фильмах «Начало», «Час пик 2», «Сладкий ноябрь», «Бегущий по лезвию» (1982), «Крепкий Орешек 3», «Гремлины 2» и других, а также в сериалах «Скуби-ду» (Бен Равенкрофт) и «Спрут», мультфильме «Сказка о царе Салтане» (князь Гвидон).

Кроме того, Золотницкий известен ролью дворецкого Роджерса из советского двухсерийного фильма Станислава Говорухина «Десять негритят» (1987) по роману Агаты Кристи.

В 1999 году Золотницкому было присвоено звание заслуженного артиста России.