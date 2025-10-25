В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета
На территории Архангельской области ограничили работу мобильного интернета, сообщило Минсвязи региона во «ВКонтакте».
В ведомстве отключение объяснили обеспечением безопасности.
«Ограничение работы мобильного интернета на территории региона в настоящее время связано с обеспечением безопасности», — говорится в сообщении.
О возможных перебоях со связью на фоне объявленной беспилотной опасности также сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
«В Псковской области объявлена беспилотная опасность. Возможны ограничения в работе связи», — написал он в MAX.
