Военная операция на Украине
В Архангельской области ограничили работу мобильного интернета

Военная операция на Украине
Архангельская область
Архангельская область (Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости)

На территории Архангельской области ограничили работу мобильного интернета, сообщило Минсвязи региона во «ВКонтакте».

В ведомстве отключение объяснили обеспечением безопасности.

«Ограничение работы мобильного интернета на территории региона в настоящее время связано с обеспечением безопасности», — говорится в сообщении.

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О возможных перебоях со связью на фоне объявленной беспилотной опасности также сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В Псковской области объявлена беспилотная опасность. Возможны ограничения в работе связи», — написал он в MAX.

Александра Озерова
Архангельская область Псковская область Минсвязи мобильный интернет
