Общество
В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 5,9
В 64 км к югу от столицы Коста-Рики Сан-Хосе произошло землетрясение магнитудой 5,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Землетрясение зафиксировали в 03:57 UTC (06:57 мск). Оно произошло на глубине 31 км. По данным Национальной сейсмологической сети Университета Коста-Рики, магнитуда достигла отметки 6,0, а очаг был на глубине 21 км.

«Основное землетрясение ощущалось по всей стране, причем с большей интенсивностью в центральной части Тихого океана и зоне Лос-Сантоса», — пояснили эксперты университета в Facebook (принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена). Они отметили, что Коста-Рика — регион с высокой сейсмичностью.

Кроме того, землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Аргентине. Толчки зафиксировали в 03:51 UTC (06:51 мск) в 188 км к северо-западу от города Сан-Луис. Очаг был на глубине 122 км, сообщает EMSC.

Полина Дуганова
землетрясение Коста-Рика Аргентина магнитуда
