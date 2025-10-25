 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Собянин сообщил, что Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск

Собянин: Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск в 2026 году
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов — Донецка и Луганска — в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

В Донецке столичные специалисты займутся модернизацией коммунальной инфраструктуры. В Луганске ремонтные работы пройдут в 43 зданиях, включая объекты здравоохранения, культуры и образования.

В обоих городах восстановят более 120 км инженерных сетей, отремонтируют дороги и благоустроят общественные пространства.

«Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону», — отметил Собянин.

Взрыв в Луганске квалифицировали как теракт
Общество

В сентябре Собянин также рассказывал о работе по восстановлению Донецка и Луганска. Столичные специалисты занимались подготовкой многоквартирных домов и соцобъектов к осенне-зимнему сезону. 1 сентября приняла учеников обновленная гимназия в Луганске.

На 2025 год запланировано отремонтировать в Луганске 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу, в Донецке — 69 многоквартирных жилых домов.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры о включении новых территорий президент России Владимир Путин подписал после проведения референдумов, на которых жители регионов поддержали присоединение к России.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Сергей Собянин Москва ДНР ЛНР Донецк Луганск
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Материалы по теме
В Луганске загорелся многоквартирный дом
Общество
Над северо-западом Донецка прогремел взрыв
Политика
НАБУ задержало бывшего главу Луганской администрации и депутата Рады
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Над Брянской областью и Московским регионом сбили шесть беспилотников Политика, 15:53
Задержанный шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Белоусов вылетел в Россию Политика, 15:49
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России Политика, 15:43
В Херсонской области 96 населенных пунктов остались без света Общество, 15:33
Российские гимнасты выиграли четыре медали на первом ЧМ после отстранения Спорт, 15:32
В Мытищах началась сборка новых поездов «Москва-2026» Город, 15:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 6,3 Общество, 15:17
В Германии прошел протестный митинг из-за слов Мерца о мигрантах Политика, 15:13
Наркокартели начали добавлять кокаин в сок и специи для доставки в Европу Общество, 15:11
Несколько автомобилей разбили в массовой драке мигрантов в Москве Общество, 15:00
Петросян выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при России Спорт, 14:59
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55