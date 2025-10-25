Собянин сообщил, что Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск

Собянин: Москва продолжит восстанавливать Донецк и Луганск в 2026 году

Фото: Александр Река / ТАСС

Москва продолжит восстанавливать инфраструктуру городов-побратимов — Донецка и Луганска — в 2026 году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в телеграм-канале.

В Донецке столичные специалисты займутся модернизацией коммунальной инфраструктуры. В Луганске ремонтные работы пройдут в 43 зданиях, включая объекты здравоохранения, культуры и образования.

В обоих городах восстановят более 120 км инженерных сетей, отремонтируют дороги и благоустроят общественные пространства.



«Круглый год в Луганске и Донецке работают аварийно-восстановительные бригады московских коммунальщиков. Они помогают устранять повреждения на инженерных сетях, готовиться к отопительному сезону», — отметил Собянин.

В сентябре Собянин также рассказывал о работе по восстановлению Донецка и Луганска. Столичные специалисты занимались подготовкой многоквартирных домов и соцобъектов к осенне-зимнему сезону. 1 сентября приняла учеников обновленная гимназия в Луганске.

На 2025 год запланировано отремонтировать в Луганске 104 многоквартирных жилых дома и музыкальную школу, в Донецке — 69 многоквартирных жилых домов.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России. Договоры о включении новых территорий президент России Владимир Путин подписал после проведения референдумов, на которых жители регионов поддержали присоединение к России.