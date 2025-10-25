 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В аэропорту Ухты ограничили взлет и посадку самолетов

Росавиация: в аэропорту Ухты в Коми ограничили взлет и посадку самолетов

В аэропорту Ухты в республике Коми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиции Артём Кореняко.

Несколько часов назад подобные меры были введены в аэропортах Геленджика, Калуги и Краснодара. Также прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Волгограда в 1:46 мск 24 октября.

Ограничения на полеты на днях действовали в аэропортах Саратова, Тамбова, Оренбурга, Орска, Ярославля, а также в московских Домодедово и Жуковском.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Ксения Потрошилина
Ухта Росавиация Республика Коми
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
В России разработали сценарии применения дрона «Судного дня» Общество, 12:41
В аэропорту Ухты ограничили взлет и посадку самолетов Общество, 12:35
Партия «Справедливая Россия — За правду» сменит название Политика, 12:32
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК и энергетики Украины Политика, 12:21
Как ощущение катастрофы породило прекрасный экспрессионизм РБК и ГАЛС, 12:20
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Пожары вспыхнули в Киеве после взрывов Политика, 12:18
Удар ВСУ повредил плотину Белгородского водохранилища Политика, 12:11
РЕПО для бизнеса: как заставить деньги компании работать #всенабиржу!, 12:04
NYT рассказала о заказах Пентагона у связанной с сыном Трампа компании Политика, 12:01
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:00
ТАСС узнал о смерти дроппера, обналичившего ₽15 млн Долиной Общество, 11:51
В крупнейшем Диснейленде погиб третий человек за десять дней Общество, 11:49