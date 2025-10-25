В аэропорту Ухты ограничили взлет и посадку самолетов
В аэропорту Ухты в республике Коми введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов, меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиции Артём Кореняко.
Несколько часов назад подобные меры были введены в аэропортах Геленджика, Калуги и Краснодара. Также прием и выпуск самолетов приостановили в аэропорту Волгограда в 1:46 мск 24 октября.
Ограничения на полеты на днях действовали в аэропортах Саратова, Тамбова, Оренбурга, Орска, Ярославля, а также в московских Домодедово и Жуковском.
