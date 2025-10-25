Мэр Белгорода сообщил о строительстве новых защитных сооружений
В Белгороде возведут новые защитные сооружения на остановках общественного транспорта и в других местах скопления пешеходов, сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.
«По поручению губернатора в ближайшие дни в Белгороде установим новые защитные сооружения», — написал мэр.
Кроме того, Демидов сообщил о проведении ревизии всех модульных укрытий и защитных сооружений из железобетонных блоков (ФБС). «Задача — оценить техническое состояние всех 770 сооружений (550 модульных укрытий и 220 сооружений из ФБС). Проверить обращения граждан. Определить места, где необходимы дополнительные укрытия», — отметил мэр.
С начала военной операции на Украине Белгород регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, атака дронов на город произошла 24 октября. В результате пострадали две женщины. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате нападения повреждены четыре автомобиля, две квартиры в многоэтажном доме, а также коммерческий объект.
В связи с подобными атаками в Белгородской области также устанавливают специальную сеть для защиты от дронов. Антидроновой сетью закрывают жилые и социальные объекты, например детсады в Белгороде.
