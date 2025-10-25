 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Мэр Белгорода сообщил о строительстве новых защитных сооружений

Мэр Демидов: в Белгороде построят защитные сооружения в местах скопления людей
Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде возведут новые защитные сооружения на остановках общественного транспорта и в других местах скопления пешеходов, сообщил мэр города Валентин Демидов в телеграм-канале.

«По поручению губернатора в ближайшие дни в Белгороде установим новые защитные сооружения», — написал мэр.

Кроме того, Демидов сообщил о проведении ревизии всех модульных укрытий и защитных сооружений из железобетонных блоков (ФБС). «Задача — оценить техническое состояние всех 770 сооружений (550 модульных укрытий и 220 сооружений из ФБС). Проверить обращения граждан. Определить места, где необходимы дополнительные укрытия», — отметил мэр.

Белгород подвергся массированной атаке дронов
Политика
Фото:v_v_demidov / Telegram

С начала военной операции на Украине Белгород регулярно подвергается атакам беспилотников. В частности, атака дронов на город произошла 24 октября. В результате пострадали две женщины. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате нападения повреждены четыре автомобиля, две квартиры в многоэтажном доме, а также коммерческий объект.

В связи с подобными атаками в Белгородской области также устанавливают специальную сеть для защиты от дронов. Антидроновой сетью закрывают жилые и социальные объекты, например детсады в Белгороде. 

