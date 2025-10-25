В Старом Осколе арестовали главу стройкомпании за взятку в виде квартиры

Суд арестовал руководителя крупной строительной компании из Старого Оскола Белгородской области за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК) в виде квартиры стоимостью не менее 18 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

Наказание по статье предполагает лишение свободы до 15 лет.

По данным следственного управления Следственного комитета по региону, в декабре 2018 года представитель коммерческой организации через посредника передал взятку в виде квартиры с ремонтом должностному лицу администрации Старооскольского городского округа. Целью взятки было обеспечение беспрепятственной деятельности компании, включая строительство и реализацию жилья, а также общее покровительство со стороны чиновника.

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что речь идет о Карле Лооре. Его заключили под стражу на два месяца.

Как говорится на сайте Староооскольского городского округа, Карл Лоор родился в 1955 году в Кемеровской области. Он является руководителем строительной компании «КМАжилстрой». Также с 2020 года носит звание «Почетный гражданин Старооскольского городского округа». Кроме того, Лоор удостоен званий «Заслуженный строитель России» и «Почетный строитель России».