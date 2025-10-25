 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Старом Осколе арестовали главу стройкомпании за взятку в виде квартиры

В Белгородской области арестовали главу стройкомпании за взятку чиновнику

Суд арестовал руководителя крупной строительной компании из Старого Оскола Белгородской области за дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК) в виде квартиры стоимостью не менее 18 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Белгородской области.

Наказание по статье предполагает лишение свободы до 15 лет.

По данным следственного управления Следственного комитета по региону, в декабре 2018 года представитель коммерческой организации через посредника передал взятку в виде квартиры с ремонтом должностному лицу администрации Старооскольского городского округа. Целью взятки было обеспечение беспрепятственной деятельности компании, включая строительство и реализацию жилья, а также общее покровительство со стороны чиновника.

В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке
Политика

ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах пишут, что речь идет о Карле Лооре. Его заключили под стражу на два месяца.

Как говорится на сайте Староооскольского городского округа, Карл Лоор родился в 1955 году в Кемеровской области. Он является руководителем строительной компании «КМАжилстрой». Также с 2020 года носит звание «Почетный гражданин Старооскольского городского округа». Кроме того, Лоор удостоен званий «Заслуженный строитель России» и «Почетный строитель России».

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Егор Алимов
Белгородская область Старый Оскол взятка строительная компания квартира
Материалы по теме
В Белгородской области сотрудников военкоматов задержали за взятки
Общество
Во Владимирской области начальника колонии задержали за взятку
Общество
Мэра второго по величине города Армении арестовали за взятки на 2 месяца
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Дмитриев назвал три основных элемента для решения украинского конфликта Политика, 03:37
Собянин сообщил о втором сбитом на подлете к Москве дроне Политика, 03:17
Дмитриев заявил о желании России завершить конфликт как можно скорее Политика, 03:02
Над Ленинградской областью уничтожили несколько дронов Политика, 02:38
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
На подлете к Москве сбили беспилотник Политика, 02:30
В Старом Осколе арестовали главу стройкомпании за взятку в виде квартиры Общество, 02:16
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Роскомнадзор заблокировал крупнейший сайт об аниме и манге Политика, 01:54
Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США Политика, 01:16
Пентагон получил анонимное пожертвование в размере $130 млн Политика, 01:10
В Санкт-Петербурге объявили опасность атаки дронов Политика, 01:06
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
RTL узнала о перемещении части украшений из Лувра после ограбления Общество, 00:44
Дмитриев заявил о желании администрации Трампа понять позицию России Политика, 00:41