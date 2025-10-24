 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе⁠,
0

В Анапе восстановили 15 км защитного вала из-за данных о дрейфе мазута

Кондратьев: в Анапе восстановили 15 км защитного вала из-за данных о мазуте
Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

В Анапе восстановили 15 км защитного вала из-за данных о дрейфе мазута
Video

В Анапе за два дня восстановили 15-ти километровый защитный вал после получения данных о дрейфе пятен мазута в сторону Бугазской косы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Два дня назад мы получили данные Морского гидрофизического института РАН о дрейфе возможных пятен нефтепродуктов в сторону Бугазской косы. Сразу же в течение суток приступили к восстановлению защитного вала и уже подготовили 15 километров», — написал в посте Кондратьев.

Суд взыскал с владельцев танкеров почти 85 млрд руб. за разлив мазута
Политика
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы, декабрь 2024 года

По его данным, незначительное количество мазута приплыло к станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара». Его ликвидацией занимаются 500 человек и  51 единица техники. Кондратьев заявил о готовности «нарастить силы» при необходимости.

В июле 2025 года оперативный штаб принял решение о демонтаже защитного вала. Основной этап работ завершили в октябре, было убрано 16,8 км вала на центральном участке анапского побережья.

23 октября в краснодарском оперштабе сообщили, что приступили к восстановлению защитной линии в Анапе. Превентивная мера была принята, в том числе, после анализа спутниковых снимков, на которых в акватории зафиксировано пятно, предположительно состоящее из нефтепродуктов.

11 октября на нескольких пляжах северной стороны Севастополя обнаружены «точечные» пятна мазута.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
мазут Анапа Краснодарский край
Вениамин Кондратьев фото
Вениамин Кондратьев
политик, губернатор Краснодарского края
1 сентября 1970 года
Материалы по теме
На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута
Общество
Последний этап очистки Черного моря от мазута. Видео
Общество
У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Постпредство России назвало сложной ситуацию с финансированием УВКЧП ООН Политика, 00:16
Мэр Белгорода сообщил о строительстве новых защитных сооружений Политика, 00:14
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Литва вновь закрыла КПП на границе с Белоруссией из-за налета метеозондов Политика, 00:03
Что известно о массовых арестах в НБА Спорт, 00:02
Кто из россиян является фаворитом на турнире UFC 321 Спорт, 00:01
В ООН началось подписание Конвенции против киберпреступности Политика, 00:00
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Беспилотники сбили над Калужской и Смоленской областями Политика, 24 окт, 23:52
Французский генерал заявил о готовности ввести войска на Украину Политика, 24 окт, 23:48
El Pais сообщила о подаче Собчак на вид на жительство в Испании Политика, 24 окт, 23:40
«ВКонтакте» вновь стала доступна в Белоруссии после блокировки Технологии и медиа, 24 окт, 23:40
В Анапе восстановили 15 км защитного вала из-за данных о дрейфе мазута Общество, 24 окт, 23:25
Фигуры, идеи и институции: азбука современного российского искусства РБК и СберПервый, 24 окт, 23:24
Глава МВД США оценил эффект санкций для разрешения конфликта на Украине Политика, 24 окт, 23:05