В Анапе восстановили 15 км защитного вала из-за данных о дрейфе мазута

Video

В Анапе за два дня восстановили 15-ти километровый защитный вал после получения данных о дрейфе пятен мазута в сторону Бугазской косы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Два дня назад мы получили данные Морского гидрофизического института РАН о дрейфе возможных пятен нефтепродуктов в сторону Бугазской косы. Сразу же в течение суток приступили к восстановлению защитного вала и уже подготовили 15 километров», — написал в посте Кондратьев.

По его данным, незначительное количество мазута приплыло к станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара». Его ликвидацией занимаются 500 человек и 51 единица техники. Кондратьев заявил о готовности «нарастить силы» при необходимости.

В июле 2025 года оперативный штаб принял решение о демонтаже защитного вала. Основной этап работ завершили в октябре, было убрано 16,8 км вала на центральном участке анапского побережья.

23 октября в краснодарском оперштабе сообщили, что приступили к восстановлению защитной линии в Анапе. Превентивная мера была принята, в том числе, после анализа спутниковых снимков, на которых в акватории зафиксировано пятно, предположительно состоящее из нефтепродуктов.

11 октября на нескольких пляжах северной стороны Севастополя обнаружены «точечные» пятна мазута.