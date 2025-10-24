В Анапе восстановили 15 км защитного вала из-за данных о дрейфе мазута
В Анапе за два дня восстановили 15-ти километровый защитный вал после получения данных о дрейфе пятен мазута в сторону Бугазской косы, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
«Два дня назад мы получили данные Морского гидрофизического института РАН о дрейфе возможных пятен нефтепродуктов в сторону Бугазской косы. Сразу же в течение суток приступили к восстановлению защитного вала и уже подготовили 15 километров», — написал в посте Кондратьев.
По его данным, незначительное количество мазута приплыло к станице Благовещенской в районе пансионата «Малахит» и гостиницы «Жара». Его ликвидацией занимаются 500 человек и 51 единица техники. Кондратьев заявил о готовности «нарастить силы» при необходимости.
В июле 2025 года оперативный штаб принял решение о демонтаже защитного вала. Основной этап работ завершили в октябре, было убрано 16,8 км вала на центральном участке анапского побережья.
23 октября в краснодарском оперштабе сообщили, что приступили к восстановлению защитной линии в Анапе. Превентивная мера была принята, в том числе, после анализа спутниковых снимков, на которых в акватории зафиксировано пятно, предположительно состоящее из нефтепродуктов.
11 октября на нескольких пляжах северной стороны Севастополя обнаружены «точечные» пятна мазута.
Читайте РБК в Telegram.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов