Общество
0

На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута

На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя обнаружены «точечные» пятна мазута, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он подчеркнул, что о массовом загрязнении береговой линии речи не идет.

По словам губернатора, мазут обнаружен всего в нескольких местах, его оперативно собирают сотрудники Спасательной службы Севастополя, Горхоза, Севприроднадзора и операторов пляжей.

Власти ежедневно получают данные оперативного мониторинга состояния морской среды в акватории в районе Севастополя от ученых, уточнил Развожаев. По их данным, существует вероятность небольших очаговых выбросов мелких фракций в районе пляжей Северной стороны. В связи с этим на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2» установлены две лодки для оперативного сбора любых возможных загрязнений.

У берегов Анапы завершили очистку морского дна от мазута
Общество

В декабре 2024 года в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие в общей сложности 9,2 тыс. т мазута. По оценкам Минприроды, около 4 тыс. т вытекло в Черное море и попало на побережья Крыма и Краснодарского края. После этого следы мазута обнаружили на нескольких пляжах Севастополя. Тогда Развожаев также утверждал, что массового загрязнения береговой линии нет.

