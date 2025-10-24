 Перейти к основному контенту
Палестино-израильский конфликт⁠,
0

МИД сообщил об эвакуации из сектора Газа группы россиян с родственниками

Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сектор Газа
Сектор Газа (Фото: Amir Levy / Getty Images)

Из сектора Газа эвакуировали 47 человек — 15 российских граждан и 32 их ближайших родственника-палестинца, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент РБК.

Содействие вывозу россиян с палестинскими родственниками оказало представительство России при администрации Палестины, а также посольство России в Иордании.

Среди эвакуированных есть 15 несовершеннолетних. В их числе — россиянин 2007 года рождения с диагнозом ДЦП, его вывезли в рамках медицинской эвакуации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), отметила Захарова.

Трамп объявил о начале второго этапа урегулирования в секторе Газа
Политика
Освобожденный заложник Дэвид Кунио прибыл в медицинский центр Хаима Шиба в Тель-Ха-Шомере, 13 октября 2025 года

В сентябре из сектора Газа в Иорданию эвакуировали 50 человек, среди которых 26 были гражданами России, а 24 — членами их семей. Среди эвакуированных было 25 человек.

Группу тогда встретили на КПП «Керем Абу Салем» в секторе Газа, доставили на КПП «Алленби» на израильско-иорданской границе, где передали российским дипломатам из посольства в Аммане.

