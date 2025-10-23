 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Петербурге задержали женщину, бросившую коктейли Молотова в полицию

Фото: СК России по Санкт-Петербургу
Фото: СК России по Санкт-Петербургу

Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу за то, что она бросила три коктейля Молотова в ворота полицейского здания на Загребском бульваре. Об этом сообщает следственный комитет Петербурга.

По данным «Фонтанки», 29-летняя женщина пришла по адресу Загребский бульвар, 4, в Купчино, вечером 22 октября. У нее с собой была сумка, в которой подозреваемая принесла три коктейля Молотова. Два из них не воспламенились при броске, а третий сработал на асфальте рядом со служебной машиной. После этого женщину сразу задержали.

«Фонтанка» выяснила, что задержанная ведет видеоблог на тему криминала и психологии. Она окончила юрфак РГПУ имени Герцена, а на ее блог подписаны почти 1,7 тыс. человек. Ее обвиняют в покушении на теракт. По данным следствия, женщина действовала «по указанию неизвестных», которым она ранее передала деньги.

Жителя Ставрополья задержали за подготовку теракта в администрации
Общество

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В конце сентября в Петербурге задержали девушек, готовивших теракт. Они планировали покушение на главу предприятия ОПК. В деле замешаны три человека: юноша, заминировавший автомобиль, и две девушки, помогавшие в подготовке теракта. Они собирались сбежать на Украину.

Одна из задержанных рассказала, что задание они получили от украинского агента. Другая девушка сообщила, что ей написал куратор и сказал, что подозреваемым нужно покинуть Россию в течение двух часов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
При участии
Ольга Ваганова
Теракты подготовка теракта следком МВД Санкт-Петербург
Материалы по теме
ДТП с наездом на полицейского в Краснодаре признали терактом
Общество
На Северном Кавказе за год предотвратили подготовку 27 терактов
Политика
В Нотр-Даме обнаружили письмо с предупреждением о теракте
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России Политика, 14:46
Депутаты Якутии поддержали закон о запрете склонения к аборту Общество, 14:45
Кириленко дал совет Егору Демину после успешного дебюта НБА Спорт, 14:41
В США заподозрили в шпионаже привлекательных россиянок и китаянок Технологии и медиа, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
NBC сообщил о сносе Восточного крыла Белого дома «в ближайшие дни» Политика, 14:37
В московской школе случилась давка из-за закрытой двери Общество, 14:34
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В каждой компании есть особенно ценные сотрудники. Как их не потерять Образование, 14:31
Власти ФРГ провели экстренное совещание из-за дефицита чипов Экономика, 14:30
Какие технологии будут определять развитие финансового сектора Отрасли, 14:28
ЛУКОЙЛ отменил заседание совета директоров по дивидендам Инвестиции, 14:24
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища Экономика, 14:20
Правительство сохранит льготу по НДС для российских разработчиков ПО Бизнес, 14:19
Умер рекордсмен «Торпедо» и финалист Евро-1964 Виктор Шустиков Спорт, 14:14