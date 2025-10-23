В Петербурге задержали женщину, бросившую коктейли Молотова в полицию

Фото: СК России по Санкт-Петербургу

Полиция Санкт-Петербурга задержала местную жительницу за то, что она бросила три коктейля Молотова в ворота полицейского здания на Загребском бульваре. Об этом сообщает следственный комитет Петербурга.

По данным «Фонтанки», 29-летняя женщина пришла по адресу Загребский бульвар, 4, в Купчино, вечером 22 октября. У нее с собой была сумка, в которой подозреваемая принесла три коктейля Молотова. Два из них не воспламенились при броске, а третий сработал на асфальте рядом со служебной машиной. После этого женщину сразу задержали.

«Фонтанка» выяснила, что задержанная ведет видеоблог на тему криминала и психологии. Она окончила юрфак РГПУ имени Герцена, а на ее блог подписаны почти 1,7 тыс. человек. Ее обвиняют в покушении на теракт. По данным следствия, женщина действовала «по указанию неизвестных», которым она ранее передала деньги.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В конце сентября в Петербурге задержали девушек, готовивших теракт. Они планировали покушение на главу предприятия ОПК. В деле замешаны три человека: юноша, заминировавший автомобиль, и две девушки, помогавшие в подготовке теракта. Они собирались сбежать на Украину.

Одна из задержанных рассказала, что задание они получили от украинского агента. Другая девушка сообщила, что ей написал куратор и сказал, что подозреваемым нужно покинуть Россию в течение двух часов.