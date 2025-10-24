Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково
Полиция проводит проверку в связи с поступившим заявлением о нападении на пассажира в петербургском аэропорту Пулково, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.
«Написано заявление по факту драки, проводится проверка», — сказали в транспортной полиции.
РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пулково.
Ранее в соцсетях разошлось видео драки двух мужчин возле багажа и коляски с ребенком. Во время потасовки мальчика из коляски забирает женщина и уходит. По данным новостного портала 78.ru, инцидент в зоне прилета Пулково произошел вечером 23 октября.
Как пишет издание, житель Петербурга вернулся с супругой и детьми из Дубая. В Пулково его поджидали бывшая возлюбленная с сожителем и подругами. Пока ее сообщники выясняли отношения с отцом ребенка, мать забрала годовалого сына.
Раньше мальчик жил с ней, но комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН) постановила передать его на попечение отца. Окончательное решение должен вынести 3 декабря суд, добавляет издание.
Мать ребенка в свою очередь рассказала телеграм-каналу «База», что бывший муж не позволял видеться с сыном. После инцидента в аэропорту она отправилась снимать побои, чтобы обратиться в полицию.
