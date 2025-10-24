 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково

Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Полиция проводит проверку в связи с поступившим заявлением о нападении на пассажира в петербургском аэропорту Пулково, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

«Написано заявление по факту драки, проводится проверка», — сказали в транспортной полиции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Пулково.

Ранее в соцсетях разошлось видео драки двух мужчин возле багажа и коляски с ребенком. Во время потасовки мальчика из коляски забирает женщина и уходит. По данным новостного портала 78.ru, инцидент в зоне прилета Пулково произошел вечером 23 октября.

Пытавшегося похитить ребенка в Балашихе мужчину арестовали
Общество

Как пишет издание, житель Петербурга вернулся с супругой и детьми из Дубая. В Пулково его поджидали бывшая возлюбленная с сожителем и подругами. Пока ее сообщники выясняли отношения с отцом ребенка, мать забрала годовалого сына.

Раньше мальчик жил с ней, но комиссия по делам несовершеннолетних (ПДН) постановила передать его на попечение отца. Окончательное решение должен вынести 3 декабря суд, добавляет издание.

Мать ребенка в свою очередь рассказала телеграм-каналу «База», что бывший муж не позволял видеться с сыном. После инцидента в аэропорту она отправилась снимать побои, чтобы обратиться в полицию.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Денис Малышев, Елена Степанова Елена Степанова
Аэропорт Пулково транспортная полиция похищение ребенка пассажиры драка
Материалы по теме
«Спартак» уволил тренера, ударившего ребенка клюшкой по шлему
Спорт
Минтруд сообщил об увеличении пособия по уходу за ребенком
Общество
В Москве задержали мужчину, ударившего ребенка коленом в живот
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Радиолокационная станция (РЛС): классификация, функции и лидеры отрасли База знаний, 15:23
Почему карьера в IТ все больше зависит от умения разговаривать Образование, 15:22
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
В ЕС не нашли доступного по стоимости средства против беспилотников Политика, 15:18
Полиция начала проверку после сообщений о «краже ребенка» в Пулково Общество, 15:13
Шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» отпустили под домашний арест Политика, 15:10
Криптопроект с поддержкой от Tether обвинили в инсайде. В чем дело Крипто, 15:06
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
На Украине мужчину попытались задержать в поезде, а он взорвал гранату Общество, 15:01
Бывшего мэра Ростова-на-Дону Логвиненко задержали Политика, 14:59
Как финансовые инструменты помогают бизнесу решить проблему неплатежей Отрасли, 14:56
Песков заявил, что слова Путина про «Томагавки» не требуют разъяснений Политика, 14:55
Как компании выбирают, кто будет внедрять ИТ-системы. Исследование РБК х Ростелеком, 14:55
Опыт громче слов: на конференции ТОК выступят более 30 экспертов Отрасли, 14:53
Названы мегаполисы — лидеры по росту цен на вторичное жилье за год Недвижимость, 14:46