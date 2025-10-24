 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

КВН выразил соболезнования из-за смерти чемпиона лиги Козмопулоса

КВН выразил соболезнования в связи со смертью чемпиона Высшей лиги Козмопулоса
Павел Козмопулос
Павел Козмопулос (Фото: voroshilov_dm / Telegram)

Скончавшийся чемпион Высшей лиги КВН, директор Официальной лиги КВН Пятигорска Павел Козмопулос был сильным и стойким человеком. Он продолжал заниматься юмором, несмотря на проблемы со здоровьем, говорится в сообщении международного союза КВН.

КВН выразил соболезнования семье и близким Козмопулоса.

«Его сила духа и талант навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.

Умер чемпион Высшей лиги КВН Павел Козмопулос
Общество
Павел Козмопулос

О смерти комика стало известно 24 октября. Как сообщает «Комсомольская правда», Козмопулос долго болел онкологией, что и стало причиной смерти. Симптомы появились еще 16 лет назад, в 2009 году. У него ухудшились слух и зрение, врачи искали причину, но долго не могли поставить диагноз, сообщает издание «Комсомольская правда».

В последние годы Козмопулос занимал должность директора Официальной лиги КВН Пятигорска, где курировал развитие сотен молодых талантов.

Карьера Козмопулоса в КВН началась в 2003 году в составе «Сборной Пятигорска». Уже в 2004 году команда заняла третье место в Первой лиге с дебютным номером о кавказских стереотипах. В 2008 году коллектив выиграл Кубок чемпионов, а в 2009-м стал победителем Высшей лиги.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Александра Озерова
КВН смерть комик онкология соболезнования
Материалы по теме
Умер чемпион Высшей лиги КВН Павел Козмопулос
Общество
«Три раза в месяц ездил в тюрьму». Умер легендарный защитник «Торпедо»
Спорт
Умер экс-глава Columbia Pictures Джерри Токофски
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 94,39 (-0,37) Инвестиции, 09:36 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 81,27 (-0,39) Инвестиции, 09:36
Пострадавшую из-за удара БПЛА в Красногорске семью отправят в гостиницу Общество, 13:48
В Кремле пообещали ответ на санкции сообразно интересам России Политика, 13:44
Мурашко поддержал увеличение штрафов «целевикам» в медвузах Общество, 13:43
Российская гимнастка Мельникова завоевала третью медаль на ЧМ-2025 Спорт, 13:42
Суд оштрафовал Надеждина на 20 тысяч рублей Политика, 13:41
Индекс Мосбиржи вырос на решении ЦБ снизить ставку до 16,5% Инвестиции, 13:36
Как децентрализованные решения меняют финансовый сектор Отрасли, 13:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд Финансы, 13:30
В Кремле оценили паузу в переговорах по Украине Политика, 13:27
В Непале готовятся к эвакуации застрявших на горе российских альпинистов Общество, 13:26
Лесная цифровизация: какие технологии внедряются для охраны природы Дискуссионный клуб, 13:23
Чернышенко оценил влияние санкций ЕС на туризм иностранцев в России Политика, 13:21
Минобороны сообщило о поражении предприятий ВПК Украины Политика, 13:20
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:17