КВН выразил соболезнования из-за смерти чемпиона лиги Козмопулоса

Павел Козмопулос (Фото: voroshilov_dm / Telegram)

Скончавшийся чемпион Высшей лиги КВН, директор Официальной лиги КВН Пятигорска Павел Козмопулос был сильным и стойким человеком. Он продолжал заниматься юмором, несмотря на проблемы со здоровьем, говорится в сообщении международного союза КВН.

КВН выразил соболезнования семье и близким Козмопулоса.

«Его сила духа и талант навсегда останутся в нашей памяти», — говорится в сообщении.

О смерти комика стало известно 24 октября. Как сообщает «Комсомольская правда», Козмопулос долго болел онкологией, что и стало причиной смерти. Симптомы появились еще 16 лет назад, в 2009 году. У него ухудшились слух и зрение, врачи искали причину, но долго не могли поставить диагноз, сообщает издание «Комсомольская правда».

В последние годы Козмопулос занимал должность директора Официальной лиги КВН Пятигорска, где курировал развитие сотен молодых талантов.

Карьера Козмопулоса в КВН началась в 2003 году в составе «Сборной Пятигорска». Уже в 2004 году команда заняла третье место в Первой лиге с дебютным номером о кавказских стереотипах. В 2008 году коллектив выиграл Кубок чемпионов, а в 2009-м стал победителем Высшей лиги.