Умер чемпион Высшей лиги КВН Павел Козмопулос

Павел Козмопулос (Фото: voroshilov_dm / Telegram)

Чемпион Высшей лиги КВН, директор Официальной лиги КВН Пятигорска Павел Козмопулос скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщил глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов в своем телеграм-канале.

«Для всех нас он был не просто чемпионом Высшей лиги КВН, а тем, чьи шутки становились легендами, а выступления — эталоном искромётного юмора. Он был тем, кто заставлял смеяться до слёз и восхищаться точностью слова. Павел доказал, что юмор может быть умным, тонким и по-настоящему объединяющим, а его талант, остроумие и неповторимая харизма покорили миллионы зрителей» — рассказал Дмитрий Ворошилов.

Павел долго болел онкологией, что и стало причиной смерти. Симптомы появились еще 16 лет назад — в 2009 году. У Павла ухудшились слух и зрение, врачи искали причину, но долго не могли поставить диагноз, сообщает издание «Комсомольская правда».

В последние годы Павел занимал должность директора Официальной лиги КВН Пятигорска, где курировал развитие сотен молодых талантов.

Карьера Козмопулоса в КВН началась в 2003 году в составе «Сборной Пятигорска». Уже в 2004 году команда заняла третье место в Первой лиге с дебютным номером о кавказских стереотипах. В 2008 году коллектив выиграл Кубок чемпионов, а в 2009-м стал победителем Высшей лиги.