Общество⁠,
0

Полиция сообщила об обмане сотен пенсионеров в частной клинике в Москве

Video

В одной из московских частных клиник пенсионерам, прошедшим бесплатную диагностику суставов, ставили неверные диагнозы и настаивали на дорогостоящем трехгодичном курсе лечения, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.

Курс терапии обходился пациентам в сотни тысяч рублей, но на деле, как отмечают правоохранители, ограничивалось несколькими процедурами. Волк сообщила, что клиника обещала компенсировать траты за счет государственных программ, поэтому многие пенсионеры брали кредиты, чтобы покрыть стоимость лечения.

На опубликованном видео запечатлен процесс обысков в клинике и задержания сотрудников, обвиняемых в участии в мошеннической схеме.

По данным правоохранителей, в результате схемы пострадали несколько сотен пенсионеров, а ущерб составил десятки миллионов рублей.

Мошенники в сфере косметологии обманули более 40 москвичей на ₽30 млн
Общество

Полицейские задержали руководителей и сотрудницу медицинской организации, а также арестовали предполагаемого организатора группы.

Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, — ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса.

Авторы
Теги
Александра Озерова
Москва мошенничество частная клиника пожилые люди пенсионеры
