Общество⁠,
0

Россиянам напомнили о повышении пособия по беременности и родам

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 955 тыс. руб. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «РИА Новости».

По ее словам, соответствующие расчеты заложены в проект бюджета.

О том, что максимальное пособие по беременности и родам при отпуске 140 дней вырастет с 955,8 тыс. руб. в 2026 году до 1,19 млн руб. в 2028 году, стало известно ранее в октябре. Это следовало из материалов к проекту бюджета Социального фонда России.

Предельная сумма ежемесячного пособия увеличится с 207,5 тыс. до 258 тыс. руб., а по уходу за ребенком до полутора лет — с 83 тыс. до 103,2 тыс. руб.













Антонина Сергеева






















