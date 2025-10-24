Россиянам напомнили о повышении пособия по беременности и родам
В 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам вырастет до 955 тыс. руб. Об этом напомнила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с «РИА Новости».
По ее словам, соответствующие расчеты заложены в проект бюджета.
О том, что максимальное пособие по беременности и родам при отпуске 140 дней вырастет с 955,8 тыс. руб. в 2026 году до 1,19 млн руб. в 2028 году, стало известно ранее в октябре. Это следовало из материалов к проекту бюджета Социального фонда России.
Предельная сумма ежемесячного пособия увеличится с 207,5 тыс. до 258 тыс. руб., а по уходу за ребенком до полутора лет — с 83 тыс. до 103,2 тыс. руб.
Читайте РБК в Telegram.
РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва
Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России
Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»
Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей
Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо
В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов