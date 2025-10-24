Путин поздравил спецназ ВС России с 75-летием со дня образования

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин поздравил бойцов подразделений специального назначения Вооруженных сил с 75-летием со дня образования. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

В обращении глава государства отметил, что за 75 лет бойцы спецназа «вписали множество ярких победных страниц в летопись воинской славы Отечества». Президент подчеркнул, что военные с честью продолжили и приумножили ратные традиции своих легендарных предшественников.

Путин напомнил о выполнении спецназом сложных заданий в Афганистане и других «горячих точках», нейтрализации международных террористов и «защите крымчан и севастопольцев в 2014 году». Отдельно президент отметил роль подразделений в специальной военной операции, где они «сражаются на самых опасных участках, отстаивая исторические земли Донбасса и Новороссии».

Глава государства поблагодарил ветеранов и весь личный состав за верную службу Родине, беззаветную преданность долгу и присяге, выразив уверенность, что они и впредь будут надежно стоять на страже безопасности страны.

4 октября президент также поздравил Космические войска России, подчеркнув их роль в управлении спутниковыми группировками и выявлении угроз национальной безопасности из космоса. В своем обращении к военнослужащим Путин выразил уверенность, что они будут твердо стоять на страже стратегических интересов государства.