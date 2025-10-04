Путин поздравил военных с Днем Космических войск
Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск и выразил уверенность, что они будут твердо стоять на страже стратегических интересов страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины», — говорится в поздравлении.
Путин отметил, что среди ключевых задач Космических войск — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, а также выявление угроз России в космосе и из космоса и их отражение.
День Космических войск России отмечают 4 октября. Праздник посвящен специалистам, обеспечивающим оборону страны в космосе, и подчеркивает важность космической составляющей национальной безопасности.
Космические войска выделили в отдельный род вооруженных сил в 2001 году. С 2015 года они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации вместе с Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной и противоракетной обороны.
Читайте РБК в Telegram.
Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями
Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России
Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России
ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России
Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына
ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию
FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной
Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов