Путин поздравил военных с Днем Космических войск

Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск и выразил уверенность, что они будут твердо стоять на страже стратегических интересов страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что среди ключевых задач Космических войск — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, а также выявление угроз России в космосе и из космоса и их отражение.

День Космических войск России отмечают 4 октября. Праздник посвящен специалистам, обеспечивающим оборону страны в космосе, и подчеркивает важность космической составляющей национальной безопасности.

Космические войска выделили в отдельный род вооруженных сил в 2001 году. С 2015 года они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации вместе с Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной и противоракетной обороны.