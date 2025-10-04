 Перейти к основному контенту
0

Путин поздравил военных с Днем Космических войск

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Владимир Смирнов / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов с Днем Космических войск и выразил уверенность, что они будут твердо стоять на страже стратегических интересов страны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Отрадно, что сегодня личный состав Космических войск бережно хранит и развивает славные традиции своих предшественников. Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины», — говорится в поздравлении.

Путин отметил, что среди ключевых задач Космических войск — управление спутниковыми группировками военного и двойного назначения, а также выявление угроз России в космосе и из космоса и их отражение.

Путин открыл Национальный космический центр в Москве
Политика

День Космических войск России отмечают 4 октября. Праздник посвящен специалистам, обеспечивающим оборону страны в космосе, и подчеркивает важность космической составляющей национальной безопасности.

Космические войска выделили в отдельный род вооруженных сил в 2001 году. С 2015 года они входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации вместе с Военно-воздушными силами и Войсками противовоздушной и противоракетной обороны.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

