Тела двух человек нашли в сгоревшем автомобиле в Москве

В Москве сгорели четыре припаркованных к дому автомобиля, в одном из них обнаружили тела двух человек, сообщает столичная прокуратура.

Возгорание произошло в ночь на 24 октября на улице Теплый Стан. Как уточнили в ведомстве, тела были найдены после того, как пожар потушили.

Причину возгорания установят по результатам экспертизы. Ход проверки поставлен на контроль прокуратуры Юго-Западного административного округа.

В июле на парковке на Бескудниковском бульваре загорелись восемь автомобилей. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки в одной из машин. Позже одна из жительниц дома рассказала, что пожар начался с автомобиля, который утром ремонтировал его владелец.