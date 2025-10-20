«Радиостанция Судного дня» после трех дней молчания передала три слова

Фото: Shutterstock

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», после нескольких дней молчания вышла в эфир в третий раз за понедельник, 20 октября, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность на этой частоте.

В 13:25 по московскому времени на радиоволне прозвучало первое слово за день — «ДОНКИХОТ». Позднее, в 14:33 мск, последовало слово «ДЫРОКОЛ». В 15:51 мск радиостанция передала в эфир слово «ПОСАЖЕНЫЙ».

Итого за день прозвучали три сообщения:

НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643,

НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671,

НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работающая с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур. Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет «жужжание», лишь изредка оно прерывается сочетаниями букв и цифр. Радиостанцию также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что она может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил страны.

Предыдущий сеанс связи состоялся в четверг, 16 октября. Тогда в 15:39 мск в эфир ушло сообщение «НЖТИ 32626 АМИЛОСКИФ 1362 0715».