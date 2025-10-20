 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

«Радиостанция Судного дня» после трех дней молчания передала три слова

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Российская радиостанция УВБ-76, известная как «станция Судного дня», после нескольких дней молчания вышла в эфир в третий раз за понедельник, 20 октября, сообщил телеграм-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий активность на этой частоте.

В 13:25 по московскому времени на радиоволне прозвучало первое слово за день — «ДОНКИХОТ». Позднее, в 14:33 мск, последовало слово «ДЫРОКОЛ». В 15:51 мск радиостанция передала в эфир слово «ПОСАЖЕНЫЙ».

Итого за день прозвучали три сообщения:

  • НЖТИ 33438 ДОНКИХОТ 1745 1643,
  • НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671,
  • НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779.

УВБ-76 — коротковолновая радиостанция, непрерывно работающая с середины или со второй половины 1970-х на частоте 4625 кГц, также доступна для прослушивания онлайн. Относится к так называемым номерным радиостанциям, которые часто связывают с деятельностью военных и разведывательных структур.

Ее активность вызывает интерес радиолюбителей со всего мира — почти весь круглосуточный эфир составляет «жужжание», лишь изредка оно прерывается сочетаниями букв и цифр.

Радиостанцию также называют «радио Судного дня» в связи с версией, что она может служить частью системы «Мертвая рука» — автоматического запуска ответного ядерного удара в случае уничтожения высшего руководства, командных центров и штабов ядерных сил страны.

«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями
Общество
Фото:Ina Silence / Shutterstock

Предыдущий сеанс связи состоялся в четверг, 16 октября. Тогда в 15:39 мск в эфир ушло сообщение «НЖТИ 32626 АМИЛОСКИФ 1362 0715».

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
УВБ-76 (Жужжалка) радио сообщение
Материалы по теме
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с двумя новыми сообщениями
Общество
Радиостанция Судного дня передала в эфир слово «измождение»
Общество
«Радио Судного дня» передало одно слово перед саммитом ШОС
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 18:56
Госдеп рассказал, что обсудили Лавров и Рубио по телефону Политика, 19:08
СК опроверг данные о подписках о неразглашении при поиске Усольцевых Общество, 19:06
Суд отклонил апелляцию «Крыльев Советов» по иску на ₽923 млн Спорт, 19:05
Bloomberg узнал решение США насчет участия в «репарационном займе» Киеву Политика, 19:04
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 19:00
Мэрия Белгорода предупредила о ежедневных отключениях уличного освещения Общество, 18:56
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
У отвечающего за прокат фильмов департамента Минкульта сменился директор Политика, 18:35
Цифра, гибкость, сервис: как российскому турбизнесу расти в 2025 году Радио РБК, 18:34
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Какой ресторан выбрать: чайный сет, ужин с сомелье и краб-дог Стиль, 18:20
Amazon Web Services сообщила о восстановлении части сервисов после сбоя Технологии и медиа, 18:15