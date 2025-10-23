Трамп решил повременить с вводом Нацгвардии в Сан-Франциско

Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что отказался от планов ввести войска Национальной гвардии в Сан-Франциско.

По его словам, федеральное правительство готовилось к «наступлению» на город, однако «друзья, которые живут в этом районе», и мэр Дэниел Лури попросили его не предпринимать таких действий.

Трамп рассказал, что поговорил с мэром, который «вежливо попросил дать ему шанс» изменить ситуацию. Он отметил, что предупредил Лури, что тот, возможно, совершает ошибку, так как федеральное вмешательство позволило бы быстрее и безопаснее устранить преступность.

«Я сказал ему: «Будет проще, если сделаем мы — быстрее, сильнее и безопаснее, но посмотрим, как справишься ты». Жители Сан-Франциско объединились в борьбе с преступностью, особенно после того, как мы начали брать на себя ответственность за эту очень неприятную проблему. Великолепные люди, такие как Дженсен Хуанг, Марк Бениофф и другие, звонили и говорили, что будущее Сан-Франциско великое. Они хотят дать ему шанс. Поэтому мы не будем проводить наступление на Сан-Франциско в субботу. Следите за обновлениями!» — написал Трамп.

Трамп ранее заявил о готовности направить войска Национальной гвардии в Сан-Франциско, мотивируя это высоким уровнем преступности и необходимостью федеральной помощи жителям города, пишет

Ранее Трамп уже направлял подразделения Национальной гвардии в другие города, включая Вашингтон и Мемфис. В случае с Сан-Франциско, как утверждает республиканец, город потерял былую славу и нуждается в решительных мерах: «Сан-Франциско действительно был одним из величайших городов мира. А потом, 15 лет назад, все пошло наперекосяк. Все пошло наперекосяк».

CNBS при этом отмечает, что уровень преступности в городе снизился на 30% по сравнению с 2024 годом, а уровень убийств достиг самого низкого уровня за 70 лет.