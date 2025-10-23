 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп решил повременить с вводом Нацгвардии в Сан-Франциско

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social сообщил, что отказался от планов ввести войска Национальной гвардии в Сан-Франциско.

По его словам, федеральное правительство готовилось к «наступлению» на город, однако «друзья, которые живут в этом районе», и мэр Дэниел Лури попросили его не предпринимать таких действий.

Трамп рассказал, что поговорил с мэром, который «вежливо попросил дать ему шанс» изменить ситуацию. Он отметил, что предупредил Лури, что тот, возможно, совершает ошибку, так как федеральное вмешательство позволило бы быстрее и безопаснее устранить преступность.

«Я сказал ему: «Будет проще, если сделаем мы — быстрее, сильнее и безопаснее, но посмотрим, как справишься ты». Жители Сан-Франциско объединились в борьбе с преступностью, особенно после того, как мы начали брать на себя ответственность за эту очень неприятную проблему. Великолепные люди, такие как Дженсен Хуанг, Марк Бениофф и другие, звонили и говорили, что будущее Сан-Франциско великое. Они хотят дать ему шанс. Поэтому мы не будем проводить наступление на Сан-Франциско в субботу. Следите за обновлениями!» — написал Трамп.

Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты
Политика
Задержание протестующих возле центра Иммиграционной и таможенной полиции, Бродвью, штат Иллинойс, 26 сентября 2025 года

Трамп ранее заявил о готовности направить войска Национальной гвардии в Сан-Франциско, мотивируя это высоким уровнем преступности и необходимостью федеральной помощи жителям города, пишет Associated Press.

Ранее Трамп уже направлял подразделения Национальной гвардии в другие города, включая Вашингтон и Мемфис. В случае с Сан-Франциско, как утверждает республиканец, город потерял былую славу и нуждается в решительных мерах: «Сан-Франциско действительно был одним из величайших городов мира. А потом, 15 лет назад, все пошло наперекосяк. Все пошло наперекосяк».

CNBS при этом отмечает, что уровень преступности в городе снизился на 30% по сравнению с 2024 годом, а уровень убийств достиг самого низкого уровня за 70 лет.

Читайте РБК в Telegram.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Дональд Трамп США Сан-Франциско Нацгвардия США
Материалы по теме
Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты
Политика
Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за ввода Нацгвардии
Политика
Трамп отправил нацгвардейцев Техаса в Орегон и Иллинойс
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:30
Испанские истребители поднялись в небо Литвы из-за российских самолетов Политика, 22:18
В метро Москвы на зеленой ветке встало движение из-за человека на путях Общество, 22:07
«Динамо» со счетом 5:0 разгромило «Спартак» в московском дерби в КХЛ Спорт, 22:04
Путин пошутил про санкции ЕС в отношении поставок унитазов. Видео Политика, 21:58
Трамп решил повременить с вводом Нацгвардии в Сан-Франциско Политика, 21:56
Настоящий детектив: раскройте тайну трех домов. Квест РБК и ГАЛС, 21:45
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
«Балтике» отменили два гола за первые 12 минут матча с «Локомотивом» Спорт, 21:43
Белый дом рассказал, чего Трамп хочет от России Политика, 21:39
ЛУКОЙЛ и «Роснефть» под санкциями. Что будет с их акциямиПодписка на РБК, 21:38
Почему российский рынок новостроек снова растет Отрасли, 21:30
Как Россия ответит на удары Tomahawk. Видео с ответом Путина Политика, 21:06
Почему Тайвань решил помочь Европе в создании «стены дронов» Политика, 21:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:06