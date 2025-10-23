Орбан заявил, что Украину хотят втянуть в ЕС, чтобы выманить деньги

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель хочет «втянуть» Украину в Евросоюз. Об этом он сказал на «Марше мира», прошедшем в Будапеште.

«Они хотят любой ценой насильно втянуть Украину в Евросоюз. Чтобы принести войну в Европу, чтобы вывезти деньги в Украину», — заявил Орбан и назвал эти идеи «старой колониальной логикой». По его мнению, руководство ЕС хочет «идти воевать», из-за чего планирует поднять налоги, обложить налогом пенсии и отменить снижение платы за коммунальные услуги.

«Для них война — это не ужас, а возможность», — подчеркнул он и сказал, что Украина перестала быть суверенным и самостоятельным государством. Ее судьба находится в чужих руках, по мнению Орбана.

«Брюссель решил начать войну. Страны, выступающие за войну, уже сформировали военный альянс. С неподражаемой элегантностью они называют его коалицией добровольцев. Они готовы послать на смерть других. Они готовы отправить на Украину еще больше оружия, еще больше денег», — сказал Орбан.

Венгрия против членства Украины в ЕС и считает, что Киев не может быть частью ни военного, ни экономического союза с Европой, только партнером, заявил глава правительства. «Мы не умрем за Украину, но мы будем жить за Венгрию», — подчеркнул Орбан.

В «Марше мира» на площади Кошута приняли участие тысячи венгров. Акцию приурочили к годовщине начала антисоветского восстания в Венгрии в 1956 году, чему была посвящена часть речи Орбана. Однако большая ее часть относилась к критике действий Евросоюза.

Как пишет Euractiv, из-за участия в акции венгерский премьер на несколько часов задерживается на саммит ЕС в Брюсселе, где европейские лидеры в том числе обсуждают идею о кредите Украине за счет российских активов. Будапешт критикует оказание помощи Киеву Брюсселем и не раз блокировал выделение финансирования. Против западной поддержки Украине выступает и Россия.