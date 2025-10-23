 Перейти к основному контенту
0

Медведев обосновал необходимость «резать правду-матку» в соцсетях

Медведев: нужно резать правду-матку и говорить неприятную правду в лицо врагам
Дмитрий Медведев&nbsp;
Дмитрий Медведев  (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Необходимо давать решительный ответ тем, кто настроен враждебно по отношению к стране, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он ответил на похвалу в отношении своих постов в социальных сетях.

«Мир изменился. <…> Сейчас информация распространяется моментально. У нашей страны есть не только огромное количество друзей, друзей больше, конечно, но и определенное количество тех, кто нас не любит, кто настроен враждебно», — сказал он в ходе заседания федерального совета первичных отделений «Единая Россия». Запись опубликована на странице партии во «ВКонтакте».

Медведев подчеркнул, что России нельзя «давать спуску» таким людям. По его словам, «надо резать правду-матку» и, несмотря на реакцию, говорить в лицо «даже неприятную» правду.

По его словам, противники России вынудили ее пойти на жесткие меры. «И если кто нибудь из тех, кто враждебно к нам настроен, делает неправильные вещи, <...> надо, чтобы они об этом узнавали практически сразу после того, как они что-то там вякнут», — резюмировал зампред Совбеза.

Медведев заявил, что Трамп «встал на тропу войны»
Политика
Дмитрий Медведев

В апреле Медведев, выступая с лекцией, показал участникам просветительского марафона «Знание. Первые», среди которых были школьники, свои цитаты из телеграм-канала и мемы. Так, среди прочего он включил в презентацию словосочетания «атлантические импотенты», подразумевая руководителей НАТО, и «зоологические выродки», говоря о тех, кому Североатлантический альянс поставляет оружие.

Медведев показал школьникам мемы и цитату о «своре хрюкающих подсвинков»
Общество

Позднее Медведев продемонстрировал изображения с «мультяшными» образами президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во время их последней встречи в Риме 26 апреля. Когда он призвал «завершить победой специальную военную операцию», на экране появился плакат с надписью «Вошь — смерть» и призывами уничтожать вшей.

РЖД запустят поезда из Москвы в Алма-Ату после восьмилетнего перерыва

Каллас рассказала о радости ЕС из-за новых санкций США против России

Матвиенко увидела превращение семейной ипотеки в «столичную»

Путин пошутил о «проевшей ему плешь» Голиковой из-за поддержки семей

Путин заявил, что давление в вопросе рождения детей недопустимо

В сервисах «Яндекса» появилась возможность оформить «каско на час»

