Airbus, Leonardo и Thales решили создать европейского конкурента Space X

Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press
Фото: Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Европейская авиастроительная корпорация Airbus, итальянский концерн Leonardo и французская оборонная компания Thales подписали соглашение о намерении создать совместную корпорацию, которая должна стать ведущим европейским игроком на космическом рынке.

Это следует из пресс-релиза на сайте Airbus. Новая компания будет объединять экспертизу своих основателей в производстве спутников, космических систем и разных услуг, предоставляемых для освоения космоса, и заработает, как ожидается, в 2027 году.

Владение объединенной компанией разделят следующим образом: наибольшая доля акций (35%) достанется Airbus, тогда как Leonardo и Thales получат 32,5% каждая.

«Ожидается, что объединение принесет среднее трехзначное число миллионов евро годового синергетического эффекта от операционной прибыли через пять лет после закрытия сделки», — говорится в документе.

В пресс-службе Airbus также отметили, что завершение сделки зависит от соблюдения обычных условий, включая получение разрешений регулирующих органов.

После этого объединенная компания приступит к найму около 25 тыс. сотрудников по всей Европе. Портфель заказов составит более трех лет прогнозируемого объема продаж, а годовой оборот — около €6,5 млрд.

США и Франция проведут военную миссию для противодействия Китаю в космосе
Политика
Фото:Lucas Jackson / Getty Images

В совместном заявлении по итогам подписания меморандума гендиректор Airbus Гийом Фори, гендиректор Leonardo Роберто Чинголани и гендиректор Thales Патрис Кейн отметили, что их партнерство соответствует «амбициям европейских правительств» по укреплению промышленных и технологических активов, обеспечивая «автономию Европы в стратегической космической сфере и ее многочисленных приложениях».

По данным Reuters, штаб квартира объединенной компании будет располагаться во французской Тулузе.

Как пишет Financial Times, европейские корпорации рассчитывают благодаря объединению своих космических подразделений потеснить на глобальном рынке американскую Space X, принадлежащую Илону Маску.

По данным издания, переговоры велись дольше года из-за разногласий по управлению и распределению акций и до сих пор не получено одобрение Еврокомиссии.

