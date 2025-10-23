Ozon сообщил о восстановлении сайта после сбоя

Фото: Андрей Любимов / РБК

Работа сайта Ozon и системы для партнеров пункта выдачи заказов восстановлена после сбоя, сообщили РБК в пресс-службе компании.

В сообщении говорится, что 23 октября «около 11 утра порядка 15 минут были недоступны для клиентов сайт Ozon.ru, а также система работы для партнеров ПВЗ». На данный момент их работу восстановили.

Приложение Ozon работало и работает без сбоев, отметили в компании.

Ранее платформы «Сбой.РФ» и Downdetector сообщили о жалобах пользователей Ozon. Среди основных претензий была отмечена недоступность сайта. Наибольшее количество жалоб поступало от жителей Псковской, Тамбовской областей.

На момент публикации этого материала данных о жалобах пользователей на сервисах не зарегистрировано.