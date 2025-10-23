 Перейти к основному контенту
В Госдуме напомнили о штрафах за отсутствие регистрации

Депутат Колунов рассказал, кому грозит штраф за отсутствие регистрации
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Если арендатор живет в съемной квартире в другом регионе без регистрации дольше трех месяцев, ему и арендодателю грозит штраф до 5 тыс. руб. Исключение составляют граждане, которые остановились у близких родственников. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Регистрация бывает двух видов — постоянная и временная. Постоянная регистрация дается по месту жительства в виде штампа в паспорте. Временная регистрация — регистрация по месту пребывания, если человек уезжает в другой регион более чем на 90 дней.

«Если не оформить временную регистрацию, нарушителю грозит административный штраф по статье 19.15.2 КоАП — до 5 тыс. рублей в Москве и Санкт-Петербурге, до 3 тыс. — в остальных регионах РФ», — сказал Колунов. Штраф грозит и арендодателю, при этом для юридических лиц он гораздо выше — до 800 тыс. руб.

Если человек приехал к близким родственникам — супругам, родителям, бабушкам и дедушкам, детям и внукам — он не получит штраф. «Главное — подтвердить факт родства», — сказал депутат.

В сентябре в России вступил в силу новый регламент МВД, который регулирует правила регистрации граждан по месту пребывания и месту жительства. Новые правила направлены на упрощение процедуры регистрационного учета для отдельных категорий граждан, сообщили в ведомстве. В частности, лица, оказавшиеся «в сложной жизненной ситуации», теперь могут обращаться за государственной услугой через представителей с нотариально заверенной доверенностью, что освобождает их от необходимости личного присутствия.

Регламент также конкретизирует процедуры регистрации для военнослужащих, детей-сирот, граждан из числа коренных малочисленных народов, ведущих кочевой образ жизни, а также несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. Для этих категорий упрощены способы подачи и получения документов.

