В больнице в Новосибирске рухнул потолок, эвакуировали 46 детей

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В Новосибирске из здания Детской больницы № 1 эвакуировали 46 детей из-за обрушившегося потолка. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Потолок рухнул на третьем этаже хирургического отделения больницы около 12:10 по местному времени. В здании также обрушилась часть крыши.

По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, никто не пострадал. Пациентов больницы перевели в другие медучреждения города.

«Обнаружив трещину в потолке, администрация больницы очень быстро отреагировала и перевела детей, находящихся в этом крыле здания, в другие помещения», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Больницу на Вертковской улице построили в 1952 году. Капитальный ремонт крыши в здании провели в 2019 году. Сотрудники областного министерства строительства начали проверку состояния конструкций здания.