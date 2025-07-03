На людей в ТЦ в ХМАО рухнул потолок
В ТЦ «Оазис Плаза» в Нягани обрушился потолок. Никто не пострадал, рассказал мэр Иван Ямашев. По его словам, собственник торгового объекта устраняет последствия.
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