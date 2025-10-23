Заочное уголовное дело против Акунина передали в суд

Борис Акунин (Фото: mishelo0 / Shutterstock)

Писателю Борису Акунину (Григорий Чхартишвили, признан в России иноагентом) заочно предъявили обвинения за неисполнение обязанностей иностранного агента, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры в своем телеграм-канале.

Обвинения утвердила Таганская межрайонная прокуратура по ч. 2 ст. 330.1 Уголовного кодекса России — уклонение от исполнения обязанностей иноагента. Максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет. По результатам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело, его направили в суд.

По данным надзорного ведомства, Акунин с февраля по август 2025 года опубликовал в интернете не менее 76 материалов, не указав статус иноагента, его два раз за год привлекали к административной ответственности.

В июле Акунина приговорили к 14 годам колонии строгого режима по делу о содействии терроризму, его оправдании и нарушении закона об иноагентах. Кроме того, суд постановил взыскать с Акунина штраф в размере 400 тыс. руб., также ему на четыре года запрещено администрировать сайты. Акунин назвал происходящее в суде «балаганом». Борис Акунин покинул Россию в 2014 году и с тех пор живет в Великобритании.