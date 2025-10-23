 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Польше на свалке нашли военные документы

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Данные солдат из подразделений на восточном фланге и документы с секретной информацией были найдены владельцем участка в Сувалках в Польше. Об этом сообщает Onet, редакция получила материалы.

На опубликованной фотографии с места находки видна свалка. Мусор на участке, вероятно, выбросила компания, которая ремонтировала здания армии, отметило издание. «Я не буду это комментировать, потому что мне пришлось бы использовать нецензурную лексику», — сказал солдат, чьи данные оказались в мусоре.

Трамп разрешил ЦРУ секретные операции против режима Мадуро
Политика
Фото:David Burnett / Newsmakers / Getty Images

Несколькими днями ранее, 16 октября, Onet сообщило, что в редакцию принесли карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ в случае войны, инструкции по ведению боевых действий, технические описания мест хранения взрывчатых веществ, личные данные личного состава частей, планы развертывания одного из подразделений во время учений и многие другие документы. Как пишет издание, люди, принесшие документы, заявили, что тоже нашли их на свалке.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Польша секретные документы мусор
Материалы по теме
Болтону предъявили обвинения в незаконном хранении секретных данных
Политика
Британская MI5 сообщила о предотвращении секретной операции Китая
Политика
ФБР обвинила экс-советника Буша-младшего в хранении секретных документов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 октября
EUR ЦБ: 94,75 (+0,09) Инвестиции, 09:39 Курс доллара на 23 октября
USD ЦБ: 81,65 (+0,31) Инвестиции, 09:39
Китай выразил протест санкциям ЕС и заявил, что он не участник конфликта Политика, 11:43
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
При взрыве в Луганске мужчине оторвало ногу Политика, 11:40
Санкции: что это, виды, как работают, влияние санкций США и ЕС на Россию База знаний, 11:40
В Ереване переименовали улицу Ленинградян из-за советского прошлого Политика, 11:39
Мэр назвал «махровыми националистами» напавших на пенсионеров всадников Общество, 11:34
Курс биткоина вернулся к $110 тыс. Что произошло на крипторынке Крипто, 11:33
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Джобс, Маск, Безос: как бизнес-гуру делают совещания менее изматывающими Образование, 11:32
Мэра Рязани отстранили из-за проверки его доходов Политика, 11:32
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
В Петербурге женщина нашла своего сына-старшеклассника мертвым в комнате Общество, 11:31
В Госдуме предложили обязать владельцев животных убирать за ними в домах Общество, 11:28
Агенты ИИ не работают в вакууме: почему культура важнее технологии Тренды, 11:26
Агентство «Эксперт РА» присоединилось к программе звездных рейтингов ЦБ Инвестиции, 11:26