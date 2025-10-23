Фото: Shutterstock

Данные солдат из подразделений на восточном фланге и документы с секретной информацией были найдены владельцем участка в Сувалках в Польше. Об этом сообщает Onet, редакция получила материалы.

На опубликованной фотографии с места находки видна свалка. Мусор на участке, вероятно, выбросила компания, которая ремонтировала здания армии, отметило издание. «Я не буду это комментировать, потому что мне пришлось бы использовать нецензурную лексику», — сказал солдат, чьи данные оказались в мусоре.

Несколькими днями ранее, 16 октября, Onet сообщило, что в редакцию принесли карты военных складов, планы эвакуации взрывчатых веществ в случае войны, инструкции по ведению боевых действий, технические описания мест хранения взрывчатых веществ, личные данные личного состава частей, планы развертывания одного из подразделений во время учений и многие другие документы. Как пишет издание, люди, принесшие документы, заявили, что тоже нашли их на свалке.