Политика⁠,
0

Нефтекомбинат Slovnaft опроверг данные о пожаре на заводе в Словакии

Фото: Zuzana Gogova / Getty Images
Фото: Zuzana Gogova / Getty Images

Словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft опровергает информацию о пожаре на своем заводе в Братиславе, сообщила представитель компании Татьяна Новотная, передает словацкая газета SME.

«На нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft не произошло никаких чрезвычайных событий. Все работы идут по плану», — сказала Новотная.

Она добавила, что огонь, который могли заметить люди, живущие в окрестностях завода, является лишь «стандартным сопутствующим явлением прекращения работы производственной установки».

Slovnaft — нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод, расположенный в Братиславе. Перерабатывает 5,5–6 млн тонн сырой нефти в год. Большинством акций компании владеет венгерская MOL Group.

Ранее CZ News.info сообщил, что на Братиславском НПЗ произошел пожар. В публикации отмечалось, что завод перерабатывает российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба».

В Румынии произошел взрыв на НПЗ ЛУКОЙЛа
Общество
Фото:Bogdan Cristel / Reuters

Несколькими днями ранее, 20 октября, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан тогда заверил, что «поставки топлива в Венгрию находятся в безопасности».

По данным Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии получают сырье через южную ветвь трубопровода «Дружба», которая поставляет российскую нефть. В октябре 2024 года компания заявила, что планирует увеличить долю переработки нефти, не связанной с Россией, до 100% к концу 2026 года. MOL планировала завершить этот переход к началу 2026 года, но необходимость дополнительных инвестиций привела к задержкам.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
«Дружба» Словакия пожар опровержение
