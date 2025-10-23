Нефтекомбинат Slovnaft опроверг данные о пожаре на заводе в Словакии

Словацкий нефтеперерабатывающий комбинат Slovnaft опровергает информацию о пожаре на своем заводе в Братиславе, сообщила представитель компании Татьяна Новотная, передает словацкая газета SME.

«На нефтеперерабатывающем заводе Slovnaft не произошло никаких чрезвычайных событий. Все работы идут по плану», — сказала Новотная.

Она добавила, что огонь, который могли заметить люди, живущие в окрестностях завода, является лишь «стандартным сопутствующим явлением прекращения работы производственной установки».

Slovnaft — нефтеперерабатывающий и нефтехимический завод, расположенный в Братиславе. Перерабатывает 5,5–6 млн тонн сырой нефти в год. Большинством акций компании владеет венгерская MOL Group.

Ранее CZ News.info сообщил, что на Братиславском НПЗ произошел пожар. В публикации отмечалось, что завод перерабатывает российскую нефть, поступающую по трубопроводу «Дружба».

Несколькими днями ранее, 20 октября, пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе MOL в Венгрии. Премьер-министр страны Виктор Орбан тогда заверил, что «поставки топлива в Венгрию находятся в безопасности».

По данным Reuters, нефтеперерабатывающие заводы MOL в Венгрии и Словакии получают сырье через южную ветвь трубопровода «Дружба», которая поставляет российскую нефть. В октябре 2024 года компания заявила, что планирует увеличить долю переработки нефти, не связанной с Россией, до 100% к концу 2026 года. MOL планировала завершить этот переход к началу 2026 года, но необходимость дополнительных инвестиций привела к задержкам.