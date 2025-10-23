 Перейти к основному контенту
Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до девяти

Число погибших в результате взрыва на одном из предприятий Копейска в Челябинской области увеличилось до девяти, сообщил в телеграм-канале глава региона Алексей Текслер.

«На данный момент подтверждается гибель девяти человек. Пять человек пострадали, наши медики делают все возможное, чтобы стабилизировать их состояние», — уточнил губернатор.

По словам Текслера, открытое горение на месте пожара ликвидировали, после осуществления проливки спасатели приступят к разбору завалов.

Информация по пропавшим без вести уточняется, добавил губернатор. Изначально было известно о четырех погибших.

Второй взрыв произошел на предприятии в Копейске
Общество

О взрыве на одном из предприятий глава Челябинской области сообщил в 00:25 (22:25 мск). Позже в очаге возгорания произошел еще один взрыв.

По словам Текслера, угроза для жителей и гражданских объектов отсутствует. Губернатор добавил, что версия с прилетом беспилотника по предприятию не подтверждается.

