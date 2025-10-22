 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Подозреваемого во взрыве в Ставрополе задержали, он находится на допросе. Об этом сообщили источники ТАСС и RT.

«Принесший взрывное устройство на улицу Серова, которое сработало и в результате пострадала женщина, оперативно задержан. Его допрашивают», — сказал собеседник ТАСС.

По данным RT, подозреваемый положил взрывчатку в детскую коляску. Рассматривается версия, что его могли заставить это сделать представители Украины, сообщил телеканал.

В Ставрополе произошел взрыв
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Ранее ТАСС сообщил, что неустановленное взрывное устройство сдетонировало в микрорайоне 204-й квартал, который расположен в восточной части города. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали с осколочным ранением.

RT указывал, что взрыв произошел на троллейбусной остановке рядом с воинской частью.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров отказался комментировать «Осторожно Media» инцидент до официального расследования.

РБК обратился за комментарием в региональное управление СК.

Егор Алимов
Ставрополь взрыв подозреваемый задержание
