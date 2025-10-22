Росздравнадзор ответил на данные о дефиците вакцин от коклюша в регионах

В регионы России поступает очередная партия вакцины «Пентаксим» в количестве более 950 тыс. упаковок, которую используют для профилактики коклюша, с начала года объем поставок препарата составил более 2,3 млн упаковок. Об этом РБК сообщила пресс-служба Росздравнадзора, комментируя сообщения о дефиците вакцин от коклюша в нескольких регионах России.

«По данным системы маркировки лекарств, в целом по стране остатки «Пентаксима» составляют более 3 млн упаковок. Росздравнадзор держит на контроле доступность вакцинации в рамках национального календаря профилактических прививок», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о дефиците вакцин от коклюша в нескольких регионах сообщил телеграм-канал Baza со ссылкой на источники в медицинских учреждениях. По его данным, дефицит коснулся Алтайского края, Республики Коми, Пермского края, Рязанской области и Красноярского края. По информации телеграм-канала, нехватка препарата произошла на фоне увеличения числа желающих привиться от коклюша.

О дефиците «Пентаксима» в медучреждениях Пермского края также писал «РБК Пермь» 19 октября. Как сообщили в краевом минздраве, поставка 18 тыс. доз вакцины в регион ожидается до 1 ноября 2025 года.

В июне Роспотребнадзор сообщил, что показатель распространения коклюша (22,24 на 100 тыс. населения) снизился в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом (35,98 на 100 тыс. населения), но в 4,5 раза превысил среднемноголетние значения. Всего в 2024 году в России зарегистрировали 32 535 случаев во всех регионах, кроме Чувашии.