ИИ выявил в Москве 100 тыс. человек с риском инфаркта и инсульта

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Москва стала первым регионом России, внедрившим предиктивную медицину с использованием ИИ-технологий, с помощью которой обнаружили более 100 тыс. москвичей трудоспособного возраста, которые могут быть подвержены острым сердечно-сосудистым заболеваниям в ближайшие два года. Об этом на четвертом Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2025» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что специалисты использовали генеративную модель ИИ, обучив ее на больших массивах данных пациентов, скончавшихся от болезней системы кровообращения. Это, по словам заммэра, позволило выявить скрытые закономерности, предшествующие летальному исходу.

«Дальше мы взяли данные электронных медкарт тех, кто живет в Москве, и посмотрели, есть ли у них эти маркеры или нет. На сегодняшний день мы нашли чуть больше 100 тысяч москвичей трудоспособного возраста, у которых имеется риск развития сосудистых катастроф в ближайшие 2 года», — отметила Ракова.

Заммэра отметила, что в пилотном режиме система уже помогает врачам наблюдать почти 30 тыс. пациентов, анализируя в реальном времени все медицинские данные. В ближайшее время ее внедрят во все поликлиники Москвы.

Параллельно в столице используют другие прогностические сервисы, разработанные вместе со Сбербанком. За пять лет, по данным Раковой, с их помощью поставили более 19 млн диагнозов.

В 2024 году заммэра заявила, что Москва стала лидером среди субъектов России по использованию нейросетей в сфере здравоохранения. Кроме того, по словам Раковой, столичные власти одними из первых в мире стали столь масштабно и активно развивать ИИ в городской медицине.