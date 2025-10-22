 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город⁠,
0

ИИ выявил в Москве 100 тыс. человек с риском инфаркта и инсульта

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Москва стала первым регионом России, внедрившим предиктивную медицину с использованием ИИ-технологий, с помощью которой обнаружили более 100 тыс. москвичей трудоспособного возраста, которые могут быть подвержены острым сердечно-сосудистым заболеваниям в ближайшие два года. Об этом на четвертом Национальном конгрессе «Национальное здравоохранение 2025» рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что специалисты использовали генеративную модель ИИ, обучив ее на больших массивах данных пациентов, скончавшихся от болезней системы кровообращения. Это, по словам заммэра, позволило выявить скрытые закономерности, предшествующие летальному исходу.

Заммэра Ракова рассказала о развитии системы онкопомощи в Москве
Общество
Фото:пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

«Дальше мы взяли данные электронных медкарт тех, кто живет в Москве, и посмотрели, есть ли у них эти маркеры или нет. На сегодняшний день мы нашли чуть больше 100 тысяч москвичей трудоспособного возраста, у которых имеется риск развития сосудистых катастроф в ближайшие 2 года», — отметила Ракова.

Заммэра отметила, что в пилотном режиме система уже помогает врачам наблюдать почти 30 тыс. пациентов, анализируя в реальном времени все медицинские данные. В ближайшее время ее внедрят во все поликлиники Москвы.

Параллельно в столице используют другие прогностические сервисы, разработанные вместе со Сбербанком. За пять лет, по данным Раковой, с их помощью поставили более 19 млн диагнозов.

В 2024 году заммэра заявила, что Москва стала лидером среди субъектов России по использованию нейросетей в сфере здравоохранения. Кроме того, по словам Раковой, столичные власти одними из первых в мире стали столь масштабно и активно развивать ИИ в городской медицине.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Москва искусственный интеллект инфаркт инсульт Анастасия Ракова поликлиники
Материалы по теме
Заммэра Ракова рассказала о развитии системы онкопомощи в Москве
Общество
Московские врачи представили медицинские инновации на форуме «Биопром»
Общество
Мурашко объяснил, почему раковые заболевания будут лидировать в медицине
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 октября
EUR ЦБ: 94,67 (+0,28) Инвестиции, 21 окт, 17:55 Курс доллара на 22 октября
USD ЦБ: 81,35 (-0,01) Инвестиции, 21 окт, 17:55
Экономика сопротивления: потенциал Ирана для российского бизнеса РБК и РЭЦ, 20:18
Глава Росрыболовства рассказал об ответных мерах против норвежских судов Политика, 20:18
ИИ выявил в Москве 100 тыс. человек с риском инфаркта и инсульта Город, 20:16
Рябков заявил о «рейдерской атаке» на Совет Безопасности ООН Политика, 20:10
Хет-трик 21-летнего Бабаева принес победу «Динамо» в Кубке России Спорт, 20:07
Суд рассмотрит иск о признании ФБК террористической организацией Политика, 20:00
Топ-менеджер «Росатома» стал кандидатом в главы нового управления Кремля Политика, 19:59
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
В Минтруде сообщили, на сколько МРОТ превысит прожиточный минимум Общество, 19:53
Японский призер Олимпиады назвал сильным возвращение российских гимнастов Спорт, 19:50
Пашинян обвинил главу Армянской церкви в захвате престола Общество, 19:42
NBC узнал подробности разговора Лаврова и Рубио Политика, 19:26
Минэнерго выявило рост цен выше инфляции на некрупных сетях АЗС Экономика, 19:24
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23