Заммэра Ракова рассказала о развитии системы онкопомощи в Москве

Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы

Благодаря внедрению в 2019 году нового стандарта онкологической помощи столичные власти создали комплексную систему, где человек с онкологическим диагнозом может эффективно пройти все этапы лечения. Об этом в интервью агентству ТАСС 4 февраля, во Всемирный день борьбы против рака, рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы создали эффективную систему комплексной онкологической службы с понятной маршрутизацией и преемственностью медицинской помощи, — заявила заммэра. — Теперь четко закреплена ответственность медицинских учреждений на каждом из этапов, которые проходит пациент, — от момента подозрения в амбулаторном звене до диагностики, лечения и пожизненного наблюдения в специализированном центре».

При этом Ракова подчеркнула, что пациент всегда находится в зоне внимания специалистов и не теряется ни на одном из этапов. Благодаря принятым мерам растет выявляемость онкологических заболеваний на ранней и нулевой стадиях, что является основным залогом эффективности лечения рака.

Кроме того, по мнению вице-мэра, создание Московского канцер-регистра, интегрированного в ЕМИАС, позволяет контролировать сроки обследования и начала лечения, отслеживать врачам и пациентам все результаты приемов, а также оперативно проводить консилиум, где определяется тактика лечения, с участием профильных специалистов.

«Благодаря такому подходу значительно увеличилось количество пациентов, живущих с онкологией дольше пяти лет, — подчеркнула Ракова. — В 2019 году этот показатель составлял 55,6%, а по итогам 2024 года он достиг 60%, при этом снизилась летальность в течение первого года после постановки диагноза — с 17% в 2019 году до 11,5% в прошлом году».

Заммэра также отметила, что в 2024 году выявлено 67,7% случаев заболевания онкологией на ранних стадиях, что более чем на 5% превышает аналогичный показатель 2019 года. А благодаря открытию четырех современных эндоскопических центров столичным врачам удалось в полтора раза увеличить выявляемость рака органов пищеварения на нулевой стадии. «За время работы центров наши врачи провели более 600 тыс. исследований, удалось выявить больше 5 тыс. случаев онкологических заболеваний, — уточнила вице-мэр Ракова. — Например, по итогам 2024 года более 2 тыс. диагнозов было впервые поставлено именно благодаря работе эндоскопических центров, причем на ранней стадии он был поставлен для 66% пациентов, а в 12% случаев — на нулевой».

Другой распространенный вид онкологии — злокачественные новообразования молочной железы и шейки матки, диагностировать которые жительницы города могут в городских поликлиниках в рамках диспансеризации или профилактических осмотров, либо в женских консультациях и Центрах женского здоровья, которые оснащены новейшими аппаратами УЗИ, маммографами, видеокольпоскопами и другим современным оборудованием. Это позволило по итогам 2024 года выявить на ранней стадии рак молочной железы в 79% случаев, а также определить у 1,2 тыс. пациенток рак шейки матки на нулевой стадии, что более чем в три раза превышает аналогичные данные 2019 года.

Таким образом, по мнению заммэра, за всеми этими показателями стоят тысячи спасенных жизней, так как раннее выявление опухоли значительно повышает результативность лечения. «Это было бы невозможно без наших профессиональных врачей, — продолжила Ракова. — Сегодня на базе пяти якорных онкостационаров города около 1 тыс. специалистов ежедневно оказывают медицинскую помощь, помогая пациентам бороться с онкологическими заболеваниями. То, что они настоящие герои, — факт, с которым согласится, я уверена, каждый. И от лица москвичей мы хотим поблагодарить специалистов за их тяжелую работу».

В связи с этим во Всемирный день борьбы против рака столичные власти подготовили развернутую кампанию в благодарность врачам-онкологам. На билбордах, расположенных по всей Москве, можно увидеть портреты докторов этой специальности, а главные достопримечательности города украсили лиловой подсветкой. В частности, символ борьбы с раком появился на колесе обозрения «Солнце Москвы», медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате, Крымском мосту, домах на Тверской улице, а также Останкинской телебашне.