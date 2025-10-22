Туск обвинил партию PiS в прослушке членов его семьи

Дональд Туск (Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Премьер Польши Дональд Туск обвинил польскую партию Prawo i Sprawiedliwość («ПиС», «Право и справедливость») в установлении шпионского ПО Pegasus для прослушки супруги и дочери политика. Об этом сообщил сам премьер на своей странице в социальной сети Х.

«Оказывается, «ПиС» использовала Pegasus, чтобы подслушивать мою жену и дочь. <...> Вероятно, ради защиты института семьи. Во имя традиционных ценностей, конечно же», — написал Туск.

Pegasus — это шпионская программа (шпионское ПО), разработанная израильской компанией NSO Group. Она предназначена для скрытного взлома мобильных телефонов под управлением операционных систем iOS и Android. Также система позволяет получать доступ к другим хранящимся на телефоне данным, таким как электронная почта, фотографии, видеозаписи, записи с камер и микрофонов.

По данным Polsat News, дочь премьера Катажина Туск-Кудна получила статус потерпевшей по делу об использовании системы Pegasus. В тот же день председатель «ПиС» Ярослав Качиньский на вопрос журналистов о постах Туска ответил «чепуха», передает издание.

Министр цифровых технологий Польши и депутат от «ПиС» Януш Цешиньский заявил, что обвинения Туска являются «ложью и манипуляцией». Polsat News передает его слова о том, что дочь премьера могла контактировать с одним из лиц, «находившихся под контролем Pegasus», а потому могла стать жертвой прослушки.

Прокуратура проводит расследование в связи со злоупотреблениями при использовании системы слежки Pegasus. По ее данным, среди лиц, чьи переговоры подверглись прослушке, фигурирует Роман Гертых. По информации Polsat News, до своего возвращения в политику в 2023 году он в качестве адвоката представлял интересы в том числе семьи Туска, поэтому мог контактировать с дочерью премьера.

В 2024 году Туск на заседании кабмина заявил, что имеет «100-процентные доказательства» незаконного использования в республике израильского программного обеспечения Pegasus в сборе данных на известных политиков и бизнесменов.

Туск возглавляет партию «Гражданская платформа» (ГП), которая является главным политическим соперником «ПиС». ГП и «ПиС» неоднократно сменяли друг друга у власти. ГП правила Польшей в 2007–2015 годах, после чего власть перешла к «ПиС», которая оставалась у власти до выборов 2023 года. По итогам парламентских выборов 2023 года «ПиС» получила наибольшее количество голосов, но потеряла большинство в парламенте. Это позволило ГП во главе с Туском сформировать правящую коалицию с другими оппозиционными силами.