В Абхазии нашли тело пропавшего после ссоры с женой россиянина

МЧС Абхазии: спасатели нашли тело пропавшего два дня назад российского туриста
Фото: МЧС Республики Абхазия
Фото: МЧС Республики Абхазия

Сотрудники МЧС Абхазии обнаружили тело туриста из Архангельской области, пропавшего на территории республики два дня назад в селе Кындыг Очамчырского района, сообщает пресс-служба ведомства.

Тело россиянина Олега Глазнова 1957 года рождения нашли в окрестностях села. «По предварительной информации, Олег Глазнов покинул место временного проживания после ссоры с женой и перестал выходить на связь», — говорится в сообщении МЧС.

В пресс-службе добавили, что по факту обнаружения тела россиянина ведется следствие. В МЧС не уточнили причину смерти Глазнова.

В консульстве сообщили о смерти российской туристки в Турции
Общество
Фото:gd_project / Shutterstock

Ранее, 9 октября, жительница Ставропольского края погибла при ДТП с экскурсионным автобусом в Абхазии, еще несколько россиян получили ранения. Автобус с туристами из Ставрополья следовал по маршруту в горах, но съехал с дороги и сорвался в пропасть у села Акармара.

Спасатели извлекли на поверхность из почти 50-метровой расщелины трех пострадавших, включая тело одной погибшей туристки.

