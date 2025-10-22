В МИДе Эстонии заявили, что не примут изменения границы Украины

Маргус Цахкна (Фото: Hannes P Albert / Dpa / Global Look Press)

Европа не примет изменения границ Украины, вызванного силовым методом. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает RND.

«Мы никогда не примем изменения границ, произошедшие в результате насилия», — заявил он. Дипломат также добавил, что видит будущее Украины в составе Европейского союза и НАТО. По мнению чиновника, Россия не заинтересована в окончании конфликта. По его словам, к «прочному и справедливому миру» приведут лишь давление на нее и поддержка Украины.

Ранее о том, что Россия не будет устанавливать новые границы на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, границы определены Конституцией и он не готов идти на территориальные уступки, чтобы завершить военный конфликт. Однако Зеленский готов к дипломатическим переговорам.

Москва также исключает возможность территориальных уступок Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов.