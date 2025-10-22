 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В МИДе Эстонии заявили, что не примут изменения границы Украины

Глава МИД Эстонии Цахкна: Евросоюз не примет изменения границ Украины
Маргус Цахкна
Маргус Цахкна (Фото: Hannes P Albert / Dpa / Global Look Press)

Европа не примет изменения границ Украины, вызванного силовым методом. Об этом заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, сообщает RND.

«Мы никогда не примем изменения границ, произошедшие в результате насилия», — заявил он. Дипломат также добавил, что видит будущее Украины в составе Европейского союза и НАТО. По мнению чиновника, Россия не заинтересована в окончании конфликта. По его словам, к «прочному и справедливому миру» приведут лишь давление на нее и поддержка Украины.

Трамп заявил о желании Путина и Зеленского закончить конфликт стран
Политика
Владимир Зеленский

Ранее о том, что Россия не будет устанавливать новые границы на Украине, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, границы определены Конституцией и он не готов идти на территориальные уступки, чтобы завершить военный конфликт. Однако Зеленский готов к дипломатическим переговорам.

Москва также исключает возможность территориальных уступок Киеву и настаивает на международном признании Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и полном выводе украинских войск из последних четырех регионов.

Ксения Потрошилина
Евросоюз граница границы Украина Эстония
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
