Политика⁠,
0

Путин назвал плановой тренировку по управлению ядерными силам

Путин назвал плановой тренировку по управлению ядерными силам
Video

В среду, 22 октября, под руководством президента России Владимира Путина состоялась тренировка стратегических ядерных сил с привлечением их наземной, морской и авиационной составляющих, сообщила пресс-служба Кремля.

Во время заседания Генштаба глава государства назвал проведенную тренировку плановой.

«Сегодня у нас плановая, как я это подчеркнул, плановая тренировка по управлению ядерными силами», — сказал Путин на опубликованных Кремлем кадрах начала заседания Генштаба в режиме конференц-связи.

После этого глава государства передал слово начальнику Генштаба Валерию Герасимову, который доложил участникам заседания замысел тренировки.

«На тренировке предлагается разработать порядок действий по санкционированию применения ядерного оружия», — пояснил генерал-полковник. Он также отметил, что выполнены практические пуски межконтинентальных баллистических ракет и крылатых ракет воздушного базирования.

По словам Герасимова, были привлечены подвижный ракетный комплекс «Ярс» на испытательном космодроме «Плесецк», ракетная подводная лодка стратегического назначения Северного флота «Брянск» в акватории «Баренцево море» и стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Путин «по-честному» ответил на вопрос о гонке ядерных вооружений
Политика
Владимир Путин

В ноябре 2024 года Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В документе значится, что ядерное оружие Москва рассматривает как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

В сентябре 2025 года Путин предложил сохранить на один год ограничения на уже развернутое стратегическое ядерное оружие, установленные договором о СНВ-III. Срок действия ДСНВ истекает в феврале следующего года.

Денис Малышев
Владимир Путин ядерная доктрина Кремль Генштаб ядерные силы Валерий Герасимов
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Валерий Герасимов фото
Валерий Герасимов
военный, Начальник Генштаба, командующий объединенной группировкой войск на Украине
8 сентября 1955 года
