В тренировку ядерных сил вошли запуски «Ярса», «Синевы» и крылатых ракет

В ходе тренировки стратегических ядерных сил под руководством президента России Владимира Путина военные произвели запуски двух межконтинентальных баллистических ракет «Ярс» и «Синева», а также крылатых ракет.

«С государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону «Кура» на Камчатке выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс». Из акватории Баренцева моря с атомного ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Брянск» осуществлен пуск баллистической ракеты «Синева», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, с самолетов дальней авиации Ту-95МС были произведены пуски крылатых ракет воздушного базирования.

«Ярс» (PC-24) — стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой. Является модификацией ракетного комплекса «Тополь-М». Впервые «Ярс» запустили в 2007 году на полигоне «Плесецк». Комплекс приняли на вооружение в 2009 году. «Синева» (Р-29РМУ2) — трехступенчатая жидкостная баллистическая ракета. Размещается на атомных подводных лодках. Является модификацией ракеты Р-29РМ, разработанной в 1986 году. «Синеву» приняли на вооружение в 2007 году.

В конце 2024 года Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Согласно документу, Россия рассматривает ядерное оружие как «средство сдерживания, применение которого является крайней и вынужденной мерой».

В сентябре 2025 года в ходе заседания Совбеза Путин заявил, что Россия готова придерживаться российско-американского договора о сокращении СНВ еще год после его истечения в феврале 2026 года. Договор подразумевает взаимное сокращение арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Он вступил в силу в 2011 году и был продлен на пять лет в 2021 году.